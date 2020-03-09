الهيئة التنفيذية تصادق على حزمة من التوصيات للجنة الحكام

عمان – الغد – صادقت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على حزمة من التوصيات للجنة الحكام، والتي تهدف لتعزيز وتطوير ملف التحكيم، والارتقاء بادارة المباريات المحلية.

جاء ذلك على ضوء اجتماع اللجنة الذي عقد السبت في مقر الاتحاد، برئاسة مصطفى الطباع نائب رئيس الاتحاد، وبحضور الامين العام سمر نصار، حيث راجعت اللجنة كافة الملفات التي تعنى بتطوير منظومة التحكيم، وتعزيز كفاءة الحكام محلياً، ومنجزات العمل وفق الاستراتيجية العامة.

وبدأ الاجتماع بالاطلاع على تقرير دائرة الحكام الخاص ببطولة الدرع، والذي اشتمل على ادارة (21) مباراة، تخللها اربعة اخطاء فقط، نصفها وصفت بـ “المؤثرة”، الامر الذي يعد مؤشراً مقبولاً وفقاً لمعايير التقييم العالمية.

ووفقاً لتوصيات اللجنة، صادقت الهيئة التنفيذية على القرارات التالية:

الاستعانة بالحكم المساعد الاضافي خلف المرمى، ابتداءً من الاسبوع الثالث من دوري المحترفين، ليضم الطاقم ستة حكام في كل مباراة، لتعزيز دقة القرارات التحكيمية في المباريات، والحد من الاخطاء التقديرية.

استحداث جائزة دورية، لأفضل حكم ساحة، وافضل مساعد، تخضع لاسس ومعايير فنية، وتشكل حافزاً للمزيد من النجاح في ادارة المباريات.

زيادة الحصص التدريبية الشهرية للحكام، بمعدل تدريب واحد اسبوعياً، مع التركيز على “التمارين الفنية”.

جدولة المستحقات المترتبة للحكام، وصرفها في اسرع وقت ممكن.

تغليظ العقوبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية فيما يتعلق بالاخطاء المؤثرة.

نشر تقارير دورية على الموقع الالكتروني للاتحاد، تتناول بشكل تفصيلي الحالات التحكيمية البارزة والمؤثرة.

وضع خطة عمل تهدف لصقل وتأهيل المزيد من الحكام، وبناء جيل جديد من الحكام الواعدين.

الى ذلك، ناقشت اللجنة تحليل مباراة الجزيرة والحسين ضمن الاسبوع الاول من الدوري، حيث أكدت وجود خطأ تقديري في ادارة الحالة من حكم اللقاء، حيث تم تطبيق اللائحة الداخلية على حكم المباراة.