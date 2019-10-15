الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة تصادق على أجندة الموسم القادم

عمان – صادقت الهيئة التنفيذية الاتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء، على اجندة الموسم القادم وتوصيات لجنة المسابقات والملاعب.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الادارية الذي عقد، برئاسة نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مصطفى الطباع.

واطلع المجلس على اجندة الموسم المقبل قبل المصادقة عليه، وعلى توصيات “المسابقات والملاعب”، ونموذج طلب مشاركة اندية الدرجة الثالثة في البطولة 2020.

وتتضمن اجندة الموسم الجديد 2020، فتح فترة القيد والتحرير الاولى في الخامس من كانون أول المقبل، ولغاية 26 شباط من العام المقبل، على ان تستمر الفترة الثانية من 1 ولغاية 30 حزيران.

في المقابل، تنطلق بطولة الدرع في 28 كانون الثاني ولغاية 21 شباط لاندية المحترفين، بتقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات يتأهل منها المتصدر إلى جانب افضل فريق يحتل المركز الثاني لنصف النهائي.

ومع اختتام بطولة الدرع، تقام مباراة كأس الكؤوس يوم الجمعة 28 شباط، وتجمع الفيصلي حامل لقبي الدوري والكأس، مع الجزيرة وصيف الدوري.

ويبدأ ذهاب دوري المحترفين في الخامس من آذار وحتى 23 ايار، على ان تقام مرحلة الإياب من 2 تموز ولغاية 31 تشرين الأول من العام المقبل 2020.

الى ذلك، تشارك اندية المحترفين والدرجة الاولى والثانية في بطولة كأس الاردن التي تنطلق بدورها التمهيدي في 26 تموز، على ان تقام المباراة النهائية يوم 28 تشرين الثاني 2020.

كما تبدأ منافسات الدرجة الاولى في 6 تموز من العام 2020 وحتى 28 تشرين الاول، و”الثانية” تنطلق في 16 تموز وحتى 22 ايلول، و”الثالثة” بعد منتصف آذار ولغاية 15 نيسان.

وعلى صعيد الفئات العمرية، تقام البطولات ابتداءً من شباط المقبل 2020، على ان تتوقف المنافسات اواخر نيسان وقبل شهر رمضان المبارك، ثم تعاود منافسات الدور الثاني خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس وتختتم قبيل العام الدراسي الجديد.

من جهة اخرى، ناقشت الهيئة التنفيذية التنسيق المتواصل للاتحاد مع الجهات الامنية، كما اطلعت على تعديلات اللوائح التأديبية والتي تهدف للحد من المظاهر السلبية خلال المباريات.-(بترا)