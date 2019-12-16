الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة تطلع على تعديلات “التأديبية والبطولات”

عمان – الغد – اطلعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على توصيات لجنة إعادة صياغة اللائحة التأديبية والبطولات، وفقاً لملاحظات اركان اللعبة كافة، لتعديل تعليمات الموسم 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية الذي عقد يوم أمس الأحد، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث جرت المصادقة في البداية على جدول الاعمال رقم (10) للعام 2019، ومحضر وسجل قرارات الإجتماع الماضي.

وبحسب الأمين العام سيزار صوبر، اطلع مجلس الإدارة وصادق على الخطة الفنية للعام 2020، والتي قدمها المدير الفني للفئات العمرية الكساندر جيتزي، بعد أن استعرض منجزات الخطة في العام الحالي 2019.

كما بحثت الهيئة التنفيذية ملف اللجان العاملة في الاتحاد، الى جانب مناقشة العديد من القضايا التي تعنى بتطوير اللعبة، على ضوء معطيات ونتائج اجتماعات الاتحاد مع مختلف اركان اللعبة والتي جرت على امتداد الفترة الماضية.