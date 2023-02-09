الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير أولى قوافل الإغاثة البرية إلى سوريا وتركيا

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أولى قوافل الإغاثة البرية إلى سوريا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين المنكوبين إثر الزلزال المدمر؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأوضح بيان صدر عن الهيئة اليوم الخميس، أن القافلة الأولى تتكون من سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والإغاثية ليتم نقلها برا وإيصالها إلى الحدود الأردنية السورية ليتم إيصالها للمناطق المتضررة وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن القافلة تم تجهيزها حسب قوائم الاحتياجات الأولية الواردة من الجهات المختصة وتم تسييرها بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأضاف، أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية وتجهيزها لإرسالها جوا وبرا وبكامل الطاقة الاستيعابية.

وأكد أن الهيئة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تبذل قصارى جهدها في إيصال هذه المساعدات للأشقاء المتضررين من الزلازل المدمرة وأسر الضحايا.