“الهيئة الخيرية الهاشمية” تقدم طرودا تموينية في مناطق الباسلية

حسين الزيود

المفرق – قال رئيس بلدية الباسلية، المحامي ريحان القضاه، أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قدمت 200 طردا غذائيا تشمل مواد تموينية متكاملة لسكان في مناطق بلدية الباسلية، فيما تعمل كوادر البلدية على توزيعها على الشرائح المستهدفة.

وأشار القضاه إلى أن، جمعية زمزم الخيرية وبلدية الأمير الحسين بن عبدالله، تبرعت بمواد تموينية لصالح سكان في البلدية، منوها أن التبرعات شملت مواد الأرز و الخبز والتمور والمياه المعدنية، لافتا إلى أن البلدية تعمل من خلال صهريجها على توزيع المياه اللازمة لغايات استعمالات الغسيل لمن يطلبها.

وأوضح أنه سيتم الإتفاق مع محطتين لمياه الشرب في المنطقة لغايات منحها التصاريح اللازمة للتوزيع، فضلا عن السماح لعدد كاف من سيارات بيع الخضار والفواكه لبيع المنتج في مناطق البلدية وبما يكفي حاجة المواطنين هناك.