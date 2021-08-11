الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

عمان– سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاربعاء، قافلة مساعدات إنسانية الى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتحمل القافلة المكونة من 14 شاحنة مواد اغاثية وغذائية وطبية ليتم تسليمها الى مديرية الصحة ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الاشقاء في فلسطين، ولاسيما في قطاع غزة، من خلال الاستمرار بتسيير القوافل الاغاثية والطبية والاستجابة للاحتياجات بالتنسيق مع القوات المسلحة الجيش العربي.-(بترا)