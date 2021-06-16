الهيئة الطبية الدولية تطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية في مستشفى الأمير حمزة

معتصم الرقاد

عمان- أطلقت الهيئة الطبية الدولية مبادرة لدعم الكوادر الطبية في مستشفى الأمير حمزة العاملين في جائحة كورونا لرفع معنوياتهم وتحسين نفسياتهم.

وقال مسؤول الهيئة الطبية الدولية الدكتور احمد البواعنة، إن الهيئة الطبية الدولية هي منظمة إنسانية دولية غير ربحية تعمل على تقديم الرعاية والحماية في أكثر من 30 دولة حول العالم من خلال برامج المساعدات في حالات الطوارئ والكوارث وذلك من خلال برامج التأهيل الطبي والنفسي والحماية ، وتم إنشاء مقر للهيئة الطبية الدولية في الأردن عام 2008 مع بداية الأزمة العراقية واستمرت بتقديم برامجها حتى مع الأزمة السورية.

وأضاف البواعنة تركز الهيئة الطبية الدولية في برامجها على بناء القدرات من خلال تقديم التدريب والرعاية الصحية للاجئين وللسكان المحليين والمساعدة الطبية للأشخاص المعرضين للخطر ، كما تتمثل مهمتها في الأردن في تحسين نوعية الحياة من خلال التدخلات الصحية والأنشطة ذات الصلة التي تبني القدرات المحلية.

و تستقبل الهيئة الطبية الدولية الإحالات من المنظمات المحلية والدولية ، حيث يقوم مدراء الحالات باستلام الحالات ومن ثم تتم جلسات التقييم وتحديد الاحتياجات من فريق إدارة الحالات .

تتواجد عيادات الهيئة الطبية الدولية في جميع محافظات المملكة ما عدا محافظة مأدبا التي تتم تغطيتها من قبل فريق عمان .

كما تقوم الهيئة الطبية الدولية بتقديم جلسات تثقيفيه وتوعوية للمجتمع المحلي لزيادة الوعي المجتمعي بالصحة النفسية ومن ضمنها كانت المبادرة التي أقيمت في مستشفى الأمير حمزة وكانت من ضمن سلسة النشاطات الهادفة لتقديم الدعم المعنوي للكوادر الصحية، وقد قامت الهيئة الطبية الدولية ممثلة برئيسها الدكتور احمد البواعنة وبرعاية الدكتور كفاح ابو طربوش مدير مستشفى الأمير حمزة بتنفيذ المبادرة ، وبدعم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بهدف تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للكوادر الطبية والعاملين مع حالات كورونا في مستشفى الأمير حمزة من خلال لقاء الكوادر الصحية والأعراب عن شكرهم لما يقدموه من تضحيات ، وذلك نيابة عن المجتمع المحلي ، كما قامت الهيئة الطبية الدولية بتقديم تذكار رمزي من خلال تقديم نسخة إلكترونية تحتوي على مواد وفيديوهات بصورة توعوية لأجل الاستفادة منها في حياتهم المهنية واليومية ، بالإضافة الى توزيع بطاقات شكر للكادر الطبي على الجهود المبذولة والدور الفعال المقدم من قبلهم .

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