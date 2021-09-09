الهيئة العامة لشرق عمان الصناعية تقر التقريرين المالي والإداري للجمعية

عمان- الغد- أقرت الهيئة العامة لجمعية شرق عمان الصناعية خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء امس الثلاثاء في مقر الجمعية التقريرين المالي والإداري للجمعية للعام 2020.

وذكرت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، ان الهيئة العامة ناقشت الحسابات والتقارير المالية الختامية لعام 2020 وصادقت عليها وأبرءت ذمة مجلس الإدارة.

واستعرضت الهيئة العامة لجمعية شرق عمان الصناعية خلال الاجتماع، خطة مجلس الإدارة للعامين 2021 و 2022 والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها، كما تم استعراض الهيئة العامة أنشطة الجمعية والانجازات التي حققها المجلس، وذلك بالتزامن مع مرور ١٠ أعوام على تأسيس الجمعية.

وتخلل اجتماع الهيئة العامة لقاء للتعريف بخدمات وأعمال الأعضاء لمد جسور التعاون والتشبيك بين الأعضاء، حيث تم عمل جناح خاص لكل شركة لعرض منتجاتها وخدماتها لزيادة الترابط والتكامل بين أعضاء جمعية شرق عمان الصناعية بما ينعكس ايجابا على تنافسية وجودة الصناعة الوطنية.

وعقد لقاء التعريف بمنتجات الأعضاء على مساحة زادت عن ١١٠٠ متر مربع وبمشاركة نحو ٥٠ شركة صناعية.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان)، وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة، نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.

وشيد اول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين، بحسب أرقام الجمعية.