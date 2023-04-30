الهيئة العامة لـ”القدس للتأمين” تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 % عن 2022

عمان –الغد- أقرت الهيئة العامة لشركة القدس للتأمين في اجتماعها العادي الثامن والأربعين ، والذي عقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة خالد محمد عليان وبحضور 8 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 9 أعضاء وبحضور مندوب مراقب الشركات والبنك المركزي الأردني بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 25 %، وبنسبة حضور

87.25 % من رأس المال.

كما تمت المصادقة خلال اجتماع أمس على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة 2022، والخطة المستقبلية وإبراء أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

وحققت شركة القدس للتأمين صافي أرباح العام الماضي 1.65 مليون دينار مقارنة 1.31 مليون دينار، علما بأن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 8 ملايين دينار/سهم.

وتطرق رئيس مجلس إدارة القدس للتأمين خالد محمد عليان في كلمته الى استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي وجهها الاقتصاد الوطني والعالمي خلال العام 2022، حيث استمر تباطؤ أداء الاقتصاد الوطني متأثرا بتلك الظروف العالمية.

وحول قطاع التأمين أكد عليان بأن النتائج الأولية لشركات التأمين للعام 2022، شهد ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 11.3 %، عن العام 2021 لتبلغ 705 ملايين دينار مقابل 633 مليون دينار خلال العام 2021، وجاء هذا النمو في أقساط فرع التأمين الطبي بنسبة 5.7 % مقارنة بالعام 2021، أما بالنسبة لفرعي تأمين المركبات والحريق فقد شهدا ارتفاعا بنسبة 14.4 % و 10.3 % على التوالي.

ولفت الى أن فرع التأمين على الحياة فقد بلغ إجمالي أقساطه 127 مليون دينار خلال العام 2022، مقابل 109 ملايين دينار للعام السابق وبنسبة نمو 16.4 %، مشيرا الى أن التعويضات المدفوعة وفقا للبيانات الأولية الى ارتفاع إجمالي التعويضات بنسبة 6.9 % خلال العام 2022، لتبلغ 488 مليون دينار مقابل 457 مليون دينار لعام 2021.

وقال عليان ” إن متانة وضع شركة القدس للتأمين بالإضافة الى سياسات الاكتتاب والاستثمار المتحفظة التي قامت الشركة باعتمادها حيث مكنت من استيعاب الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية والسياسية، مما جعل تأثيرها على عمليات الشركة محدودة”.

وتابع حديثه قائلا ” رغم ارتفاع أقساط التأمين للسوق ككل بنسبة 11.3 % خلال العام 2022، غير أن شركة القدس تمكنت من تحقيق نمو في الأقساط لنفس العام بلغت نسبته حوالي 34.3 %، لتصل مبلغ 33.25 مليون دينار، في حين بلغت نسبة النمو في الأرباح الصافية بعد الضريبة لتبلغ 1.66 مليون دينار مقارنة بـ 1.31 مليون دينار في العام 2021، بالإضافة الى تمكن الشركة من الحفاظ على مؤشرات مالية صحية وأهمها هامش الملاءة حيث بلغت نسبته 208 %، علما بأن الحد الأدنى المطلوب بموجب التعليمات الرقابية هو 150 %”.

وأشار عليان الى أن شركة القدس نجحت في المحافظة على نسبة منخفضة من صافي الذمم المدينة مقابل الأقساط المكتتبة والتي بلغت 19 % مقارنة بما نسبته 20.7 % نهاية العام السابق، وكذلك حافظت على معدل عائد رأس المال المرتفع نسبيا بواقع 21 % مقارب لما تم تحقيقة في العام 2021 وبواقع 16.4 %.

وأكد عليان أن شركة القدس قادرة على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية، حيث ننظر بعين التفاؤل لتوقعات البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد الأردني حوالي 2.4 % في العام 2023.

وفيما يتعلق بخطة الشركة قال عليان أن العمل على تطوير الشركة على قدم وساق، من تحديث للبنية التحتية لتكلنولوجيا المعلومات، الى تطوير منتجات تأمينية لاستهداف قطاعات جديدة في السوق، بالإضافة الى تشكيل شراكات استراتيجية متعددة لزيادة قنوات التوزيع عددا وفعالية، بالإضافة الى العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف الى تحقيق رؤية الشركة بأن تكون الأكثر موثوقية واحتراما في السوق.

جانب من الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني أمس -( تصوير: ساهر قدارة)