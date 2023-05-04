الهيئة العامة للمهندسين تناقش العديد من الملفات في اجتماعها السنوي

ناقشت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد أمس في مجمع النقابات المهنية، شؤون النقابة وأصدرت توجيهاتها بهذا الخصوص للهيئة المركزية والمجلس، إضافة إلى الشؤون العلمية والنقابية التي تُحال إليها من المجلس وأوصت بها الهيئة المركزية، برئاسة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ومندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ناديا المصالحة.

واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع، إنجازات مجلس النقابة خلال العام الماضي، مبينا أنها شهدت العديد من التطورات على صعيد الملف الوطني والنقابي والمهني.

وعلى صعيد التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على نظام صندوق التقاعد، قال المهندس سمارة إنه تم الاجتماع مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان التشريع والرأي والإجابة على كافة ملاحظات الأطراف، وهو منظور الآن أمام لجنة التنمية الاقتصادية.

وكشف المهندس سمارة عن جملة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم التوافق على إنشاء المركز العربي للتحكيم الهندسي حيث سيكون مقره في العاصمة عمان، وستنبثق عنه ثلاثة مراكز إقليمية، إضافة إلى توقيع النقابة من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي اتفاقية مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” لاعتماد النقابة كمركز وحيد لإعطاء شهادات معتمدة من فيديك في 9 دول عربية.

ولفت إلى استمرار النقابة في حملاتها السنوية الاعتيادية كحملة فلنشعل قناديل صمودها لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، مبينا أن النقابة قامت بشراء منزل في القدس القديمة ستعمل على ترميمه بتكلفة مليون دولار وسيكون مركزا لليتامى، إضافة إلى الحملات الأخرى كحملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، وحملة طرود الخير وحملة إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

واستمع مجلس نقابة المهندسين إلى توصيات الهيئة العامة التي سيتم عرضها على الهيئة المركزية والمتمثلة بضرورة معالجة كافة الأخطاء التشريعية التي تم ارتكابها بحق صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية، وإعادة النظر في إدارة الصندوق بحيث تتضمن متخصصين في الاستثمار ومؤهلين من الهيئة العامة للنقابة.

وأكدت الهيئة العامة على أهمية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للوقوف على واقع حال الصندوق والاطلاع على موجوداته لغايات المكاشفة وعرضها على الزملاء المهندسين والمهندسات، وإعادة دراسة مواد قانون النقابة وإدخال التعديلات المناسبة عليه بما ينسجم مع الواقع الحالي للنقابة والمهندسين بهدف تطوير التشريعات وإعادة الثقة بالنقابة باعتبارها مظلة للمهندسين والمهنة.

وصوتت الهيئة العامة بالإجماع خلال اجتماعها على انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المتعلقة بصندوق التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع حال صندوق التقاعد وبيان أسباب وصوله إلى ما هو عليه الآن.