الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تصادق على التقريرين المالي والإداري

صادقت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين في اجتماعها الذي عقد اليوم الجمعة في مقر النقابة برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور عدد من الزملاء اعضاء الهيئة العامة على التقريرين المالي والاداري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المتضمن التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وتصديق الحسابات الختامية عن عام 2021 واقرار موازنة العام 2022.

واستعرض الزميل السعايدة في معرض رده على بعض الملاحظات التي تقدم بها عدد من الزملاء الانجازات التي تحققت في التقريرين المالي والاداري مبديا استعداد المجلس للاخذ بمقترحات الاجتماع من اجل رفع سوية المهنة وخدمة الزملاء في الهيئة العامة ومتابعة المشاكل التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الصحفية .

واقترح المجلس عدد من القضايا التي تهم المهنة وزيادة المكتسبات للزملاء وتحسين اوضاع الصحفيين ومتابعة قضايا الصحفيين و المؤسسات الصحفية .

كما تم تشكيل لجنة تحقق بموضوع التأمين الصحي وبعد الموافقة تم انتخاب لجنة مؤلفة من خمسة زملاء هم معاذ البطوش ويزيد كنعان وجمال العلوي ونبيل الحمران وياسر عواد .

كما عدد من اعضاء الهيئة العامة خلال الاجتماع برفع التحصيلات المستحقة على الصحف الــ 1% وزيادة عدد المنح في الجامعات وتحسين التأمين الصحي وتحسين دخل النقابة من الاكشاك وغيرها وفق الناطق الإعلامي للنقابه الصحفي علي فريحات