الهيئة العربية للبث الفضائي تطلق حملة لـ”نتحدى كورونا”

عمان– أطلقت الهيئة العربية للبث الفضائي حملة وطنية بعنوان: لنتحدى كورونا، بالتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب والتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب/ قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية.

والحملة التي جاءت إيماناً بأهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل أكثر من 15 قناة فضائية عربية.

واكد مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، اهتمام الجامعة العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية كلف القطاعات والادارات في الأمانة بموافاته بتقارير دورية حيال هذا الملف للمتابعة وتنسيق الجهود.

وأكد رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي محمد العضايلة أن الحملة تأتي بهدف تقديم كل ما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ودوره في تعزيز الوعي لدى المواطن العربي، وتسليط الضوء على جوانب حياتية مضيئة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي لتجاوز هذه الجائحة.

وثمن العضايلة الجهود الكبيرة التي بذلتها الشبكة العربية للبث المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ابراهيم ابو ذكري إلى أن الحملة تتضمن منصة موحدة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية والتثقيفية العربية من خلال فريق يوصلها للجمهور المستهدف، ورصد ردود الفعل وجمع استبيانات وتقديمها للدول لاتخاذ قرارات تطويرية مناسبة بما يخدم المجتمع العربي.

يذكر أن الاتحاد العام للمنتجين العرب كان صاحب أول مبادرة في البث المشترك عام 2005، وتتالت بعد ذلك المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك. وتعتبر الشبكة العربية للبث المشترك هي الذراع الإعلامي للاتحاد العام للمنتجين العرب والمنبثقة عنه.

بترا