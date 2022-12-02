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“الهيئة المستقلة”: قرار تأجيل انتخابات غرف التجارة من صلاحيات الهيئة فقط

12:27 ص2022-12-03
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان

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عمّان – أكدت الهيئة المستقلة للإنتخاب أن غداً السبت هو موعد اجتماع الهيئة العامة والذي يتضمن جدول أعماله انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ ثلثي الأعضاء حتى الساعة التاسعة سيقوم مجلس مفوضي الهيئة بتأجيل الانتخابات لتاريخ 10 كانون الأول الجاري في الغرف التي لم يكتمل فيها النصاب.
وأوضحت الهيئة في بيان مساء اليوم الجمعة، إنها صاحبة القرار الوحيد في تأجيل موعد الاقتراع وستلتزم بتطبيق القانون الناظم لهذه الانتخابات.–(بترا)

12:27 ص2022-12-03
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