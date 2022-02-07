هديل غبّون

عمان- بلغت آخر إحصاءات عدد طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان، لليوم الأول، 3195 طلب ترشح، موزعة بين 2715 طلب ترشح من ذكور، مقابل 470 طلب ترشح لإناث، لمختلف المجالس.

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها “الغد”، فإن المجموع الكلي لطلبات الترشح لموقع رئاسة البلدية قد بلغ 462 طلبا، جميعها طلبات ترشح من مرشحين ذكور، بينما بلغ عدد طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية 1965 طلبا من بينها 388 طلبا لمرشحات .

أما الترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان، فقد بلغ عدد طلبات الترشح بالمجمل 75 طلبا من بينها 14 طلبا فقط لمرشحات إناث.

وفيما يتعلق بطلبات الترشح لمجالس المحافظات فقد بلغ مجموعها حتى تلك الساعة 683 طلب ترشح ، من بينها 68 طلبا لمرشحات.

وشكلت نسبة المرشحات من المجموع الكلي 14.76% ، مقابل ما نسبته 85.24% للمرشحين الذكور على مستوى المملكة حتى حينه.

وماتزال عملية فرز طلبات الترشح وتدقيقها متواصلة ، بحسب مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب.