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الهياجنة: اجتماع تنسيقي الليلة تحضيرا لتكثيف “تقصي كورونا” في المفرق غدا

منذ ساعة واحدة
حملة تعقيم وتطهير مستمرة في شوارع وأحياء مدينة المفرق (الغد)

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حسين الزيود

المفرق – بلغت مجمل الحالات المسجلة والمصابة بفيروس كورونا في محافظة المفرق 12 حالة بما فيها سائق شاحنة، كان دخل الأردن قبل أسبوعين وثبتت إصابته أمس الأربعاء، وفق مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجنة.

وبين هياجنة أن جميع المصابين بالمرض، والذين أعلن عنهم وزير الصحة سعد جابر في الإيجاز اليومي، مساء اليوم الخميس، من مخالطي سائق الشاحنة وأقاربه، لافتا إلى أنه سيتم غدا تكثيف إجراءات المسح في منطقة الخناصري ضمن لواء البادية الشمالية الغربية في بلدية الباسلية التي تم عزلها بشكل كامل بعد تسجيل إصابة فيها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من نتائج التحاليل التي تم سحبها في المنطقة ستظهر خلال فترة المساء من هذه الليلة، منوها انه سيتم عقد اجتماع هذه الليلة بعد ظهور النتائج يضم جميع الأطراف المعنية للوقوف على آلية العمل التي سيتم نهجها بعد ظهور النتائج.

وكان الدكتور جابر أعلن في الإيجاز، عن أن 14 فرقة تقص وبائي، 7 من إربد و7 من عمان، ستتوجه للعمل في المفرق غدا الجمعة.

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