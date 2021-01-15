الهياجنة: الوضع الوبائي مريح.. وربع مليون أردني سجلوا لتلقي لقاح كورونا

عمان – الغد – قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، إن ربع مليون شخص في الأردن سجلوا لأخذ لقاح كورونا حتى الجمعة.

جاء ذلك، في تصريح للتلفزيون الأردني، الجمعة، دعا خلاله الهياجنة الأردنيين، إلى عدم الالتفات للشائعات التي انتشرت على الصورة التي تدعي بأن المطعوم قديم، مبينا أنها تعود لمحلول ملحي في المراكز الصحية، وليس مطعوم كورونا.

وأكد الهياجنة أن الأردن سيعبر جائحة كورونا بكل ثقة بتعاون المواطنين وتشاركهم وذلك مع بدء برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا، مشددا على أن الأردن لا يفرق بين أردني أو لاجئ أو مهاجر أو عامل وافد، في اعطاء المطاعيم بمختلف أنواعها، وهو ما حصل خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه رسالة عبر أخذه اللقاح برفقة سمو الأمير الحسن وسمو ولي العهد، بأن المطعوم آمن وفعال، وهو السبيل لتجاوز الجائحة، كما حصل قبل أسابيع عبر توجيه جلالة الملك بأن الكمامة هي السبيل لتجاوز أزمة كورونا وحماية المواطنين.وتوجه الهياجنة بالشكر لكافة الكوادر الطبية التي تشارك بحملة التطعيم ضد كورونا.

وحول الوضع الوبائي في الأردن، أكد أنه مريح ونتجه نحو الطريق الصحيح، والمعركة لا زالت مستمرة ضد الوباء.