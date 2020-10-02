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الهياجنة: تفشي كورونا سببه اختراق الحدود وتأخرنا في إيجاد المرضى الحقيقيين وعزلهم

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور وائل الهياجنة أن مشكلة تفشي كورونا هو الاختراق عبر الحدود بالمقام الأول علاوة على تأخرنا في إيجاد المرضى الحقيقيين وعزلهم.
وقال الهياجنة خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن التسرب عبر الحدود كانت أول جريمة تسببت بانتشار وباء كورونا في الأردن، داعيا الى فتح تحقيق جدي في ما حدث.
وأضاف أن كوادر التقصي الوبائي أرهفت، فظهرت الخطيئة الثانية وهي نرك مخالطين دون فحوصات وإجراء حجرهم لأيام الأمر الذي فاقم أعداد الإصابات.
وأشار الهياجنة أن الأردن قد يصل لـ 3 آلاف إصابة يوميا مضيفا أن طاقة الأردن بأجهزة التنفس الاصطناعي محدودة.
وتابع أنه هناك احتمالية لانهيار بعض الأنظمة الصحية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بشكله الحقيقي باعتباره خطوة فاعلة باتجاه الحد من الانتشار المجتمعي.

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