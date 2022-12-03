الهياجنة ضرورة زيادة وعي المجتمع بأهمية التراث غير المادي

أحمد التميمي

إربد – يشارك الدكتور هاني هياجنه من كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك ممثلا عن وزارة الثقافة الأردنية، في لجنة اليونسكو الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير المادي، في اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا وحتى يوم أمس في العاصمة المغربية الرباط.

وقال الهياجنة: “إن اللجنة الدولية في هذه الدورة وافقت على إدراج (المنسف في الأردن وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية) في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وبذلك نال هذا التقليد الأردني اعترافًا أمميا تلبية لطلب المجتمعات الأردنية المحلية من وزارة الثقافة الأردنية لترشيح هذا العنصر في القائمة التمثيلية المذكورة”.

وأوضح الهياجنة باعتباره خبيرا في تطبيق اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، أن إدراج المنسف وتقاليده جاء من إيمان الأردن بمجتمعاته وأطيافه المتعددة بأن هذا التقليد يحمل معانٍ اجتماعية وثقافية عميقة لكونه أحد المكونات الرئيسية للتراث الثقافي غير المادي للمجتمع الأردني، إذ دأب أبناء المجتمع على تكييف المنسف وتقاليده كمظهر من تراثهم المتطور، مع الحفاظ على مظاهرهم الثقافية وقيمهم الثقافية الخاصة.

وبين أن الهدف من التسجيل على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية هو إبراز التراث الثقافي غير المادي الأردني بشكل عام وزيادة الوعي بأهميته، فلا ينبغي أن ينظر إلى الترشيح والتسجيل في القائمة التمثيلية على أنهما غايتان في حد ذاتهما، بل وسيلتان لإبراز تنوع التراث غير المادي الذي يتمتع به الأردن بأطيافه الاجتماعية وتعدديته الثقافية كونه من الدول التي صادقت على اتفاقية اليونسكو العام 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مما يبرهن مرة أخرى على احترام الأردن، بقيادته وحكومته ومجتمعاته، لموزاييك التعددية الثقافية في بلدنا وإبرازها على المستوى الأممي.