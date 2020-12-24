الهياجنة: طفرة فيروس كورونا لن تكون الأخيرة

عمان- الغد- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا وائل هياجنة، اليوم الخميس، إن سلالة فيروس كورونا المستجد أسرع انتشارا، مبينا أنه لغاية الآن لا يوجد ما يثبت أن إصابة الأشخاص بالسلالة الجديدة تسبب مرضا أشد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الطفرة المتعلقة بالفيروس لن تكون الأخيرة، موضحا أن سلالة الفيروس المعروفة للآن من المتوقع أن لا تؤثر على المطاعيم الخاصة بالفيروس.

وبين أن الإجراءات الأردنية التي اتخذت للتعامل مع هذه السلالة تتوافق مع الإجراءات المعروفة حيث أوقفت عدة دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وأشار إلى أنه جرى حصر من جاء للأردن الفترة الماضية من بريطانيا ويجري التواصل معهم، داعيا إلى الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية.