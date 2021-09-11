الهياجنة: كورونا سيتحول لوباء موسمي

عمان-الغد- قال خبير الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن، وانه خلال عام 2021 شهدنا ثلاث موجات عالمية لفيروس كورونا.

وأضاف الهياجنة خلال حديثه، السبت، عبر قناة رؤيا، أن هناك تخوف على مستوى العالم من الوباء، مؤكدا أن التطعيم هو الوسيلة الأولى الناجحة والقدرة على القضاء على كورونا أو الحد من آثاره.

وأشار إلى أن المعلومات تفيد تم تطعيم 30% من العالم ضد فيروس كورونا بشكل كامل، حيث ذهبت هذه المطاعيم بمجملها للدول الغنية، فيما بلغت نسبة التطعيم في الدول الفقيرة 1%.

ولفت الهائجة خلال حديثه أن فصل الشتاء قادم، ويأتي معه فيروسات أخرى، حيث يصبح الوضع ملتبسا ولا تستطيع أن تميز فيروس كورونا من غيرها، مؤكدا أنه وباء كورونا لم ينتهي خاصة اذا ظهر لدينا متحور آخر.

ورأى الهياجنة فيروس كورونا سيتحول لوباء موسمي كالانفلونزا، وسيكون التطعيم كل عام، ويجب الحذر.

وبين الهياجنة أن التطعيم في الأردن بلغ 30%، معتبرا هذه النسبة ممتازة مقارنة بالعالم، مشيرا إلى أنه نحتاج إلى نسبة تحصين فوق 80% للوصول إلى مجتمع آمن وخالي من المرض.

وأوضح الهياجنة أن الجرعة الواحد غير فعالة في مواجهة المتحور دلتا ويجب أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.