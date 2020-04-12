الهياجنة: لا إصابات بكورونا في إربد لليوم الثامن على التوالي

إربد- أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة/ مسؤول ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجنة، إن نتائج العينات التي تم سحبها منذ الأمس وحتى صباح اليوم الأحد أظهرت خلوها من أي إصابة لليوم الثامن على التوالي.

واشار الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية( بترا ) إلى أن 25 فريقا استقصائيا وبائيا انطلقوا اليوم إلى القرى والبلدات في جميع ألوية محافظة إربد، وذلك في إطار خطة اللجنة للتوسع الأفقي بإجراء الفحوصات الميدانية وأخذ العينات من المواطنين، بما فيهم الأشخاص الذين عكفوا في الأيام السابقة على إدامة إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين، أو الذين تعاملوا مباشرة مع الجمهور،لافتا إلى أنه من المتوقع سحب ما بين 250 إلى 300 عينة، ليرتفع الرقم الإجمالي للعينات المأخوذة في المحافظة منذ بداية الأزمة إلى نحو 5500 عينة.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الفحوصات المخبرية التي تم اجراؤها خلال اليومين الماضيين لمجموعة كبيرة من المخالطين كانت سلبية، ما دفع إلى فك الإغلاق الذي فرض بوقت سابق على عدد من البنايات السكنية في إربد وألويتها.

ورجح الهياجنة قياسا على المؤشرات الأولية لعدد من العينات التي تم جمعها منذ صباح اليوم، عدم ظهور نتائج ايجابية فيها، مؤكدا أن إربد في طريقها للتعافي وانحسار الفيروس بشكل كبير خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وشدد على أهمية عدم الركون إلى ذلك والالتزام بالتعليمات الصحية وأوامر الدفاع والتباعد الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى اتخاذ كل الاحتياطات الصحية المتبعة اثناء قضاء حاجتهم.-(بترا)