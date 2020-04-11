الهياجنة: لا إصابات جديدة بكورونا في إربد لليوم السابع.. وترقب نتائج عينات

أحمد التميمي

إربد- أكد عضو لجنة الاوبئة، مسؤول ملف كورونا في اربد، الدكتور وائل الهياجنة، عن خلو محافظة اربد لليوم السابع على التوالي لغاية الآن من أي اصابات بفيروس كورونا المستجد.

واشار الهياجنة الى ان نتائج فخوصات العينات لغاية الان كانت سلبية بانتظار نتائج الفحوصات خلال الساعات المقبلة خصوصا وان هناك عشرات العينات لا تزال على الاجهزة بانتظار النتائج.

وقال الهياجنة لـ”الغد” ان فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد جمعت زهاء 4500 عينة سواء من اشخاص مصابين او مخالطين، او عينات عشوائية.

واكد ان فرق الاستقصاء الوبائي لا تزال بمراحل الاستقصاء الوبائي ولا يمكن في الوقت اعلان محافظة اربد خالية من الفيروس الا بعد مرور 14 يوما على تاريخ آخر اصابة.

ولفت الى ان فرق الاستقصاء الوبائي قامت برفع الحجر الالزامي على ساكني 17 عمارة سكنية بعد ان تم اخضاعهم للفحص وكانت نتائج فحوصاتهم سلبية وهم الان يخضعون للحجر المنزلي التطوعي لمدة 14 يوما.

وفيما يتعلق بالقرى المعزولة في اربد، قال الهياجنة ان لجنة الاوبئة ستقرر خلال الاسبوع الحالي ما اذا سيبقى العزل او رفع توصية لادارة الازمات لرفع العزل، خصوصا انه لم يتم تسجيل اي اصابات جديدة بالمرض خلال الاسبوع الماضي.

واشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ستلجأ غدا الى مرحلة جديدة بجمع العينات من خلال العاملين في المخابز والمحال التجارية للتاكد من خلو المحافظة نهائيا من هذا الوباء.

ودعا عضو لجنة الاوبئة، مسؤول ملف كورونا في اربد، المواطنين الى ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنازل خلال الفترة المقبلة تحسبا لاي اصابات جديدة وبالتالي العودة الى “مربع الصفر”.