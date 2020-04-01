الهياجنة لـ”الغد”: الأمور تحت السيطرة.. وترقب نتائج 200 عينة

أحمد التميمي

إربد- قال مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجنة، إن جميع نتائج العينات المأخوذة من عمارات إربد كانت سلبية (لا تحمل فيروس كورونا)، مضيفا أنهم بانتظار نتائج أكثر من 200 عينة جديدة من جميع مناطق اربد وخاصة التي تم عزلها.

وأكد الهياجنة، لـ”الغد” أن نتائج الـ200 عينة ستظهر خلال ساعات المساء بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لوزير الصحة، مرجحا أن تكون الإصابات قليلة جدا في ظل نتائج الفحوصات المخبرية السابقة التي لم يظهر فيها إلا 4 حالات بين 300 عينة.

وأشار إلى أن الأوضاع في مدينة اربد تحت السيطرة وتم ضبط أجزاء كبيرة من المناطق التي يوجد فيها إصابات بالفيروس.

وشدد الهياجنة على أهمية التزام المواطنين بمنازلهم خلال الأيام المقبلة والذي سيسهم في خفض نسبة الإصابات، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بمنع التجوال ستسهم بخفض نسبة الإصابات.

ولفت الهياجنة إلى وجود 87 إصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وحالتهم الصحية جيدة، لافتا إلى أن احد الأشخاص تم إخراجه مؤخرا من المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وفيما يتعلق بشكاوي المصابين داخل غرفة العزل الصحي في المستشفى من تدني الخدمات ووجود 4 أشخاص داخل الغرفة الواحدة وعدم وجود أطباء، أكد الهياجنة أنه سيتم متابعة الشكوى.

وأكد الهياجنة أنه يتم وضع 4 أشخاص مصابين داخل الغرفة الواحدة لإصابتهم بنفس الفيروس، والمستشفى لا يتوفر فيه غرف كافية لفصل كل مريض لوحده، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إرهاق الكادر الطبي والتمريضي أثناء عملية الكشف على المصابين.

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