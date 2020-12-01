الهياجنة: مستشفى ميداني جديد في العقبة بسعة 216 سريرا

عمان-الغد- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، الثلاثاء، أن هنالك مستشفى ميدانيا رابعا يتم إنشاؤه في العقبة، بسعة 216 سريرا.

وأضاف الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، ان نسبة استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي في الأردن منخفضة، وتبلغ 31%.

وأوضح أن الأردن اليوم في الأسبوع الوبائي الثامن والأربعين، وهو الأسبوع الأول التي تنخفض فيه الحالات عن الأسابيع الماضية.

وأكد الهياجنة ان 1622 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس تتلقى العلاج في المستشفيات .

وبين مسؤول ملف كورونا ، أن النسبة المئوية للفحوصات الايجابية بلغت اليوم الثلاثاء 16.1% وهي الاقل خلال الايام الماضية.

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