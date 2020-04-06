الهياجنة: نتيجة 38 عينة من أهالي الكريمة سلبية

الأغوار الشمالية – أكد عضو لجنة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة، اليوم الاثنين، أن نتائج فحوصات 38 شخصا من قاطني بلدة الكريمة بلواء الاغوار الشمالية والمخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا، ظهرت سلبية.

وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن عينات أخرى سحبت خلال اليوم وأمس من أهالي الكريمة سيجري فحصها للتأكد من نتيجتها.

وأكد ان فرق الاستقصاء الوبائي ستواصل عملها في منطقة الكريمة لسحب مزيد من العينات سواء لمخالطين أو عينات عشوائية للاطمئنان على الوضع الصحي هناك.

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة عدم التزام شخص يعمل تاجرا وموزعا لخضار بتعليمات الحجر المنزلي والذي ثبتت إصابته إثر مخالطته لشقيقه العائد من بريطانيا والمصاب بالفيروس، حيث ظل يتردد على منطقة الكريمة لغاية جلب الخضار من مزارعها.