الهياجنة: نحاصر بؤرة في الرمثا ناجمة عن اصابة مواطن عائد من الخارج

إربد – قال مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة، إن 20 فريقا استقصاء وبائيا تجوب مختلف مناطق محافظة اربد تحديدا ومحافظات الشمال عموما لتتبع أي حالات مصابة او مشتبه بإصابتها او حالات مخالطة لهؤلاء.

واشار إلى أنه من المرجح ان تقوم الفرق بجمع 250 عينة من حالات جديدة مشتبه بها من المخالطين لمصابين، مبينا ان فرقا متخصصة تعمل هذه الاثناء في الرمثا بعد ورود معلومات عن اصابة طبيب مغترب وصل البلاد عن طريق اليونان.

ورجح الهياجنة ان الفحوصات الميدانية الاولية من قبل فرق الاستقصاء الوبائي تشير الى امكانية تسجيل خمس اصابات على الارجح خالطت الطبيب المصاب العائد من خارج البلاد، مؤكدا انه اصيب في الفيروس خارج الاردن.

وشدد على ضرورة التقيد التام بحظر التجول الذي سيفرض غد الجمعة ابتداء من منتصف ليلة الخميس / الجمعة باعتباره “فرس الرهان” الذي يعول عليه كثيرا في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره الى جانب الاجراءات الصحية والامنية المتبعة.

وحذر الهياجنة اي اشخاص من التهاون والاستهتار بحظر التجول في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة والدقيقة والتي تعد نقطة تحول في حصار الوباء او المساهمة بانتشاره.(بترا)