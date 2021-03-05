الهياجنة: هنالك حرب عالمية على مطاعيم كورونا

عمان – الغد – قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، هنالك شحا عالميا في المطاعيم وزيادة بالطلب، معتبرا أن هنالك حرب عالمية على المطاعيم.

وأوضح الهياجنة في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن المطاعيم المضادة لفيروس كورونا شحيحة، لكنها لن تبقى كذلك..

وأشار إلى أنه تم توزيع ما لا يقل عن 120 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن، وأن الوزارة لديها اتفاقيات ثنائية مع معظم الشركات العريقة المنتجة للمطاعيم، فضلا عن اتفاقية ائتلاف “كوفاكس”.

وبين أن إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية، هي اتفاقية على مليوني جرعة لقاح، ستصل على مدار العام الجاري، وستكون هذه الشركة قد ورّدت للمملكة نحو 20 ألف جرعة خلال الربع الأول من العام، بينما ستكون الكميات مضاعفة في الربع الثاني والثالث من العام.

وأكد الهياجنة أن وزارة الصحة لديها إمكانية على تطعيم ما لا يقل عن 18 ألف شخص يوميا، لكنها بانتظار وفرة المطاعيم وتسجيل المواطنين على المنصة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر فحص الأجسام المضادة ضروريا لأخذ لقاح كورونا، مضيفا “أنه ليس مطلوبا من أحد وهو أحد أذرع المناعة وليس كلها”.

وقال إنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لمن فاته موعد الجرعة الأولى الأسبوع المقبل، مبينا أن دراسة أجرتها وزارة الصحة أظهرت أن 60% ممن فاتهم الموعد يريدون موعدا جديدا ومستعدون لتلقي اللقاح.

وأعاد الهياجنة التذكير بأن من أصيب بكورونا خلال الفترة الماضية لن يكون له أولوية في تلقي اللقاح خلال هذه المرحلة، لكنه سيتلقى اللقاح في المراحل المقبلة وبعد أن يكمل نحو 5 أشهر من الإصابة.