الهياجنة يحدد موعد وصول مطاعيم كورونا إلى الأردن 

عمان – الغد – أعلن مسؤول ملف كورونا، أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية، الدكتور وائل الهياجنة، أن مطاعيم كورونا ستصل الى الاردن، ما بين شهري كانون الثاني وشباط المقبلين.

وأوضح الهياجنة عبر “التلفزيون الاردني” صباح الجمعة،بأن العديد من المطاعيم التي انتجت مؤخراً لديها قدرة على منع مرض كورونا، ووقف سلسلة انتشار العدوى .

وأكد أن الاردن لا ينظر فقط الى فعالية المطاعيم، وانما اثاره الجانبية التي قد تؤثر على الانسان.

وبين أن الاشخاص الذين توفوا جراء حقنهم بالمطعوم مؤخراً، بينهم اشخاص اخذوا المطعوم الكاذب، وآخرين كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وفي السياق، أشار الى أن وزارة الصحة ستدخل مطعوم جديد للاطفال في الاردن وهو مطعوم المكورات الرئوية، وسيعطى بشكل مجاني.

وقال الهياجنة ان الوضع الوبائي في الاردن مستقر ويتجه الى الانخفاض في اعداد الاصابات والوفيات.

مشيرا إلى ان هذا الانحفاض جاء بسبب الالتزام الواضح من قبل المواطنين باجراءات السلامة العامة وخاصة ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.