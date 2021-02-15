الهياجنة يحمل المواطنين مسؤولية عودة إصابات كورونا للارتفاع

عمان- الغد- حمل مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة، اليوم الاثنين، المواطنين مسؤولية عودة ارتفاع إصابات كورونا في الأردن.

وقال الهياجنة خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية بشأن تطورات كورونا في الأردن، إن “الوضع الوبائي كان قبل أسبوعين مطمئنا، إلا أنه وخلال الأسبوع الحالي ارتفعت أعداد الإصابات والفحوصات الإيجابية”، عازيا سبب ذلك إلى “التراخي وعدم الالتزام من المواطنين”.

وأضاف اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر، موضحًا انها اجتمعت على مدار يومين متتاليين لدراسة ارتفاع اعداد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية.

وبين، أنه سيتم عرض نتائج تلك الدراسات على لجنة تقييم الوضع الوبائي.

وتابع أنه لم يتم اتخاذ اي اجراء في الوقت الحالي فيما يخص الحظر وسيتم تقييم الوضع الوبائي، غدا الثلاثاء.