الهياجنة: 120 عينة سلبية لمخالطي سائق الشاحنة في اربد

اربد – اعلن مسؤول ملف كورونا في الشمال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية ادارة الازمة في اربد الدكتور وائل الهياجنة، ان نتائج 35 عينة لأشخاص خالطوا سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا في اربد ظهرت نتائجها اليوم وجاءت سلبية.

وبين الهياجنة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم انه بذلك يصبح مجموع العينات السلبية التي ظهرت امس واليوم لمخالطي السائق والمتعاملين معهم 120 حالة بانتظار نتائج باقي العينات التي سيعلن عنها مركزيا في وقت لاحق.

واعتبر الهياجنة ان هذه النتائج تطمئن الى حد بعيد حول ماهية نتائج العينات المتبقية كون العينات التي ظهرت هي من المخالطين المقربين من السائق.

وفي سياق متصل بعمل فرق الاستقصاء الوبائي، تتواصل عمليات الاستقصاء للفئات المنتقاة في مختلف مناطق محافظة اربد وستتوسع بذلك خلال فترة دخول سريان حظر التجول الشامل الذي يدخل منتصف ليلة اليوم الخميس.(بترا)