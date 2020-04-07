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الهياجنة: 31 عينة لمخالطين في الكريمة سلبية

منذ ساعة واحدة
أنبوب اختبار فيروس كورونا - (أرشيفية)

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الاغوار الشمالية – كشفت نتائج فحوصات 31 عينة جديدة لمخالطين من بلدة الكريمة لشخص مصاب بفيروس كورونا سلبيتها، وفق عضو لجنة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة.
وقال الهياجنة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان نتائج تلك العينات التي كانت سحبت اول امس الاحد تتطابق مع نتائج 38 عينة كانت سحبت السبت الماضي واظهرت سلبيتها ايضا، ما يدعو الى الاطمئنان الأولي قبل ان تعاد الفحوصات للمخالطين في المنطقة بعد فترة الحجر .
وبين الهياجنة انه يُنتظر نتائج 12 عينة جديدة من منطقة الكريمة يرجح ظهورها غدا الاربعاء .
وتأتي هذه الإجراءات نتيجة عدم التزام شخص يعمل تاجرا وموزعا لخضار بتعليمات الحجر المنزلي والذي ثبتت إصابته إثر مخالطته لشقيقه العائد من بريطانيا والمصاب بالفيروس، حيث ظل يتردد على منطقة الكريمة لغاية جلب الخضار من مزارعها.

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