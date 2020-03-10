الوادي يتأهل إلى نهائي بطولة الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد الوادي، اليوم الثلاثاء، إلى نهائي وزن تحت 57 كغم ببطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي تستضيفها صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 221 ملاكماً وملاكمة يمثلون 35 دولة وتختتم يوم غد الأربعاء.

والتحق الوادي بزميله زياد عشيش الذي فاز بدوره بنزاله في الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم لينافس اللاعبان على الميدالية الذهبية.

وتمكن محمد الوادي خلال الفترة المسائية اليوم من الفوز في نصف النهائي على اللاعب الفيتنامي نجوين فان دوونج ليتأهل إلى النهائي والذي سُيلاقي فيه المصنف الأول وبطل العالم وآسيا الكازاخستاني ميرزابيك.

وكان الوادي قد حسم يوم أمس تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 جنباً إلى جنب مع زملائه الأربعة الآخرين ، حسين عشيش وزياد عشيش وعبادة الكسبة وعدي الهنداوي.

من جانبه خسر اللاعب عدي الهنداوي نزال النصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 81 بخسارته أمام المصنف الأول وبطل العالم الكازاخستاني بكزاد نورداولتوف.-(بترا)