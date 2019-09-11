الوادي يحقق اول فوز في بطولة العالم بالملاكمة

محمد عمّار

عمان – حقق لاعب المنتخب الوطني بالملاكمة البطل محمد عبدالعزيز الوادي، الفوز الاول ضمن بطولة العالم في الملاكمة، والتي تجري منافساتها في مدينة “ايكارتيرنبورغ” الروسية، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الكرواتي فيراني رامون بالنقاط في وزن تحت 63 كغم، في النزال الثاني للاعبي المنتخب الوطني، بعد أن خسر لاعب المنتخب عدي الهنداوي امس امام الويلزي سامي لي في وزن 81 كغم.

ويلتقي مساء اليوم في الدور الأول لوزن 52 كغم محمد الزعبوب الغراغير مع الصربي جانجيك دوسان، وبذات اليوم يلتقي عبادة الكسبة في وزن 63 كغم مع لاعب مولدافيا ألكسندرو.

وكان لاعب المنتخب الوطني البطل الاولمبي في وزن 91 كغم حسين عشيش قد تأهل للدور الثاني بالقرعة، حيث سيلتقي الإيطالي عباس عزيز نزاله يوم الأحد القادم، كذلك تأهل شقيقه والمصنف سابع في البطولة للدور الثاني، حيث سيتلقي الفائز من نزال الارميني استويان كوريون والهندي نيجاي.

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