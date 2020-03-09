الوادي يكمل عقد لاعبي الملاكمة إلى الأولمبياد

محمد عمّار

عمان – أكمل نجم المنتخب الوطني بالملاكمة في وزن 57 كغم محمد عبدالعزيز الوادي عقد لاعبي الملاكمة المتأهلين صوب اولمبياد طوكيو 2020، بعد ان نجح بالتغلب على بطل كوريا الجنوبية سانغ ميونغ هام، في الدور ربع النهائي لمحطة آسيا واوقيانوسيا بالملاكمة والتي تجري منافساتها في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ليخطف الوادي البطاقة الخامسة للمنتخب الوطني.

وكان لاعبو المنتخب زياد عشيش (وزن 69) كغم، عبادة الكسبة (وزن 63 كغم)، عدي الهنداوي(81 كغم) وحسين عشيش في وزن 91 كغم قد ضمنوا التأهل الى الاولمبياد في سابقة تاريخية للملاكمة الاردنية على مدار الاولمبياد.

وسيواصل نجوم المنتخب مسيرتهم نحو الميداليات الملونة في البطولة، بيد ان بطاقات التأهل الى الاولمبياد هي الهدف، حيث ستقام اعتبارا من اليوم منافسات الدور نصف النهائي.