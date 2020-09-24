“الواعد” هيرو يقود ميامي لوضع قدم في نهائي “NBA”

اورلاندو (الولايات المتحدة) – قاد الواعد تايلر هيرو فريقه ميامي هيت إلى وضع قدم في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بمساهمته الكبيرة في حسم المباراة الرابعة في نهائي المنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس في صالحه 112-109 الأربعاء.

واستعاد ميامي هيت التوازن بعد خسارته المباراة الثالثة 106-117 السبت، ليصبح على بعد فوز واحد من بلوغ الدور النهائي لأول مرة منذ 2014، بعدما حسم المباراتين الأولى والثانية 117-114 و106-101 على التوالي.

ويدين ميامي هيت بفوزه إلى لاعبه البديل المبتدئ (“روكي”) هيرو الذي فرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة.

وسجل هيرو (20 عاما) الذي وقع عقده كلاعب مبتدئ في صفوف ميامي في العاشر من تموز/يوليو الماضي بعد اختياره في الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد، نقاطه في 36 دقيقة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وقال هيرو الذي بات ثاني افضل لاعب واعد اكثر تسجيلا في مباراة في الادوار الاقصائية بعد ماجيك جونسون (42 نقطة عام 1980) “إنه فوز جيد لنا. أشعر أنني بحالة جيدة ونحن متقدمون 3-1 لكن لا يزال لدينا الكثير من العمل لنقوم به”، مضيفا “لقد بذلنا الكثير من الجهد في الاستعداد للمباراة الرابعة وأنجزنا المهمة”.

وتابع “أحاول فقط الدخول في إيقاع المباراة مبكرا. وبمجرد أن ترى نجاحك في تسجيل الكرات، تصبح بقية المباراة أسهل بالنسبة لك. كانت الليلة بالتأكيد ليلة سعيدة”.

وبرز في صفوف ميامي هيت أيضا القائد جيمي باتلر الذي سجل 21 نقطة مع ثماني متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز بام أديبايو صاحب 20 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، بالاضافة الى العملاق السلوفيني غوران دراغيتس صاحب 22 نقطة.

وأشاد باتلر بهيرو قائلا “لا يحظى الكثير من الناس بفرصة اللعب في هذا المستوى من التصفيات والظهور بهذا الاداء اللافت، لكن بالنسبة له، هذا يوم آخر من التألق. سيواصل فقط لعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة”.

ورد هيرو قائلا “كل ما أفعله، أفعله من أجل جيمي. إنه أخ كبير لي. منذ اليوم الأول (لي في الفريق)، وهو يساعدني. لم يبلغ أبدا الدور النهائي (للدوري). وأريد أن يبلغ هذا الدور من أجله”.

وخلق دفاع ميامي مشاكل كبيرة لهجوم سلتيكس الذي كان جايسون تايتوم أفضل مسجل في صفوفه برصيد 28 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايلن براون 21 نقطة وكيمبا ووكر 20 نقطة.

كما دفع بوسطن، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدوري (17)، ثمن الكرات الكثيرة التي خسرها لاعبوه (19 مقابل 8)، وفشل في تذويب فارق النقاط الـ12 التي تخلف بها منذ مطلع الربع الثالث، رغم التألق اللافت لنجمه تايتوم في الشوط الثاني.

وعلق مدرب سلتيكس براد ستيفنز على الخسارة قائلا “يجب أن نقوم بعمل أفضل في التعامل مع الكرة والاهتمام بها”. وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحسم ميامي الربع الاول بفارق نقطة واحدة 24-23، وسعه إلى ست نقاط في نهاية الشوط الاول (50-44) بعدما كسب الربع الثاني 26-21، علما بأن سلتيكس نجح في ادراك التعادل 40-40 قبل 3,38 دقائق من نهايته.

وفرض سلتيكس أفضلية نسبية في الربع الثالث وحسمه بفارق خمس نقاط (32-27) قلص بها الفارق إلى نقطة واحدة في نهايته (76-77).

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الاخير وتألق هيرو قبل أربع دقائق من النهاية بتسجيله ثلاثية عززت تقدم فريقه بفارق ثماني نقاط (98-90)، رد عليه براون بثلاثية مماثلة وأضاف ماركوس سمارت سلة ليتقلص الفارق الى ثلاث نقاط.

وقضى ميامي على امال سلتيكس قبل 56 ثانية من النهاية عندما سجل دراغيتش ثلاثية وأضاف هيرو سلة ليتسع الفارق مجددا الى تسع نقاط، وحاول براون انعاش امال سلتيكس في العودة عندما سجل ثلاثية قبل 16 ثانية، لكن رميات حرة لباتلر وهيرو بخرتها. (أ ف ب)