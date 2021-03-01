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“الوافد الجديد ” الجليل يحقق العلامة الكاملة بفوزه على العقبة ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدرع

منذ 47 دقيقة

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عمان  – الغد – تأهل “الوافد الجديد ”  لدوري المحترفين فريق الجليل  كأول فريق إلى دور قبل النهائي في بطولة درع اتحاد كرة القدم ، بعد  تصدره المجموعة الرابعة ، وتحقيق العلامة الكاملة ” 6 نقاط “،  وذلك بعد فوزه  على  فريق العقبة 1-0 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الاثنين في ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وسجل هدف الجليل خلدون الخزام د.35 .
ويلتقي لحساب المجموعة الثالثة عند الساعة السادسة من مساء، وعلى ذات الملعب الحسين اربد مع شباب الأردن.

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