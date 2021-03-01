“الوافد الجديد ” الجليل يحقق العلامة الكاملة بفوزه على العقبة ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدرع

عمان – الغد – تأهل “الوافد الجديد ” لدوري المحترفين فريق الجليل كأول فريق إلى دور قبل النهائي في بطولة درع اتحاد كرة القدم ، بعد تصدره المجموعة الرابعة ، وتحقيق العلامة الكاملة ” 6 نقاط “، وذلك بعد فوزه على فريق العقبة 1-0 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الاثنين في ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وسجل هدف الجليل خلدون الخزام د.35 .

ويلتقي لحساب المجموعة الثالثة عند الساعة السادسة من مساء، وعلى ذات الملعب الحسين اربد مع شباب الأردن.