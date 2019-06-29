الوثبة يهزم الطليعة ويتوّج بكأس سورية للمرة الاولى في تاريخه

دمشق – توّج الوثبة الحمصي بلقب كأس سورية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه ، بعد فوزه على الطليعة الحموي (7-6) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 الجمعة في دمشق ، وذلك في المباراة النهائية الثانية والخمسين من المسابقة.

وجاءت المباراة متواضعة المستوى في شوطها الاول أمام نحو عشرة آلاف متفرج على العكس من الشوط الثاني ، الذي افتتح فيه مروان صلال التسجيل للطليعة في الدقيقة 64 قبل أن ينجح علي غصن في إدراك التعادل للوثبة عند الدقيقة 73 ، لينتهي الوقت المتبقي من الشوط الثاني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله ، وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للوثبة 7-6.

(أ ف ب)