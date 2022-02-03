الوجبات “الخفيفة” تدفعك لتناول كميات أكبر من الطعام

توصلت دراسة إلى أن تلك الوجبات التي يطلق عليها «خفيفة»، أو قليلة السعرات، ويتم بيعها على أنها طعام صحي وسريع التحضير، بهدف جذب المتسوقين، ما هي إلّا أنواع من الأطعمة قد تتسبب في زيادة رغبتك في تناول الطعام، بحسب ديلي ميل.

وأشارت الدراسة التي أجراها خبراء التغذية وعلم النفس الهولنديون والأمريكيون، إلى أنه بالإضافة إلى أن تلك الأنواع من الأطعمة غالبيتها غير صحيّة. والتي بدورها تشجع الأشخاص على تناول المزيد منها.

فقد قام العلماء في جامعة ماستريخت وجامعة ولاية بنسلفانيا، بعمل تجربة لمجموعة مكونة من 37 متطوعاً، 19 رجلاً و18 امرأة تُراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، لديهم متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم حوالي 25، مما يعني أن الغالبية يعانون زيادة الوزن، ولكن لا يعانون السمنة.

وقدّم العلماء لهذه المجموعة طبقين متطابقين من المعكرونة بوزن 500 غرام، باستثناء أحدهما وصف بأنه «خفيف» والآخر أنه «عادي»، وكانت النتيجة أن رواد المطعم استهلكوا 31 غراماً أكثر من الوجبة الخفيفة.

وكان هذا يعادل نحو 42 سعرة حرارية إضافية، وهو ما يعادل أيضاً نحو نصف ملعقة كبيرة من المايونيز.

وبذلك أكد العلماء أن الملصقات التي تروج للوجبة على أنها «خفيفة»، هي في الأساس تدفع المستهلكين ورواد المطاعم إلى الإفراط في تناول الطعام، وأضافوا أنه يجب تحذير الأشخاص من هذه الملصقات على المنتجات الغذائية.

وجبات صحية متكاملة

وبحسب مركز خدمة الصحة الوطنية NHS، فيجب تناول مجموعة متنوّعة من الأطعمة الصحية وبكميات مُنظمة، بشكل يومي لتحقيق نظام صحي متكامل.

على سبيل المثال يفضل أن تعتمد الوجبات على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى لتمد الجسم بالطاقة.

علاوة على ذلك، يُنصح بتناول ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات كل يوم، ويتم احتساب جميع الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة.

كذلك يفضل الحرص على تناول 30 غراماً من الألياف يومياً، وقد تجد ذلك في الفاكهة والخضراوات، أو عدد 2 بسكويت القمح الكامل، أو في حبة بطاطس كبيرة مسلوقة أو مشوية.

وبخصوص الألبان، من الأفضل اختيار تلك الأنواع قليلة الدهون والسكر، واختيار بدائل الألبان مثل حليب الصويا وحليب جوز الهند.

كما أوضحت NHS أنه يجب أن يتناول البالغون أقل من 6 غرامات من الملح، و20 غراماً من الدهون المشبعة للنساء، و30 غراماً للرجال يومياً، وبالطبع 6-8 أكواب من الماء يومياً.