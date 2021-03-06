“الوجيز في النظام الاقتصادي الدولي”.. اصدار جديد للدكتور رضوان المجالي

عمان – _ – تشكل العلاقة بين السياسة والاقتصاد جانبا مهما ومؤثرا في تفسير نمط العلاقات الاقتصادية الدولية، وحالة يمكن من خلالها الوصول إلى فهم وإدراك لكل التغيرات التي أصابت النظام الدولي في مختلف مراحل تطوره، وصولاً إلى مرحلة ظهور الأزمات العالمية والحروب والصراعات الدولية، كما أصبحت الأوبئة والأمراض العالمية نتاج لتلك الصراعات، الأمر الذي يدفع نحو بناء سيناريوهات مختلفة حول مستقبل وشكل النظام السياسي والاقتصادي العالمي الجديد”.

البحث في دراسة النظام الاقتصادي الدولي من الجوانب المهمة في تقديم تفسير علمي حول طبيعة وحجم القضايا والأحداث الدولية المتسارعة، والتي جاءت مع حركة التطور العلمي والتكنولوجي والثورة في الاتصالات والمعلومات إلى مرحلة انتشار الأوبئة والأمراض العالمية.

ذلك الأمر، دفع الكثير من الباحثين للبحث في تقديم رؤية علمية منهجية لطبيعة العلاقة بين السياسة والاقتصاد، وكيف ساهمت أدوات السيطرة الاقتصادية العالمية في التحكم في مسار الأحداث والقضايا العالمية، وكيف استطاعت الولايات المتحدة الأميركية من ضمان هيمنتها وسيطرتها على النظام الاقتصادي العالمي، في مقابل ذلك فإن التحولات الاقتصاية العالمية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة قد دفع لبروز الصين منافسا قويا داخل النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي أدخلها في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، أدى للظهور الكثير من السيناريوهات المختلفة حول مستقبل النظام السياسي والاقتصادي العالمي.

ومن هنا، فإن كتاب “الوجيز في النظام الاقتصادي الدولي: دراسة في العلاقات الدولية”، للدكتور رضوان المجالي، جاء ليقدم تفسيراً علمياً لطبيعة تطور النظام الاقتصادي العالمي في مراحلة المختلفة إلى مرحلة انتشار فيروس كورونا وأهم التداعيات على النظام السياسي والاقتصادي العالمي، عارضاً لاهم الارهاصات الدولية وبشكل خاص الحرب التجارية الأميركية الصينية وكيف يمكن أن نفسر أيضاً التحولات المختلفة والتنبؤ بمستقبل الاحداث القادم بعد جائحة كورونا.

جاء الكتاب الصادر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، في مجموعة فصول يضم في مضمونه مختلف الموضوعات المتخصصة في الاقتصاد السياسي الدولي، وهو من الكتب الجديدة التي تتناول التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أصابت النظام الاقتصادي والسياسي الدولي: الفصل التمهيدي: تطور الفكر الاقتصادي الدولي. الفصل الأول: مفهوم الاقتصاد السياسي الدولي. والفصل الثاني: تطور النظام الاقتصادي الدولي: والذي يقدم عرضاً لمجمل التطورات الاقتصادية والسياسية الدولية منذ بداية القرن العشرين إلى آخر تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين العام 2019.

بينما يتناول الفصل الثالث: المؤسسات الاقتصادية العالمية: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات. والذي يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بهذه المؤسسات وتأثيرها على النظام السياسي والاقتصادي الدولي، وبشكل خاص تأثيرها على دول العالم الثالث.

والفصل الرابع: الحوار بين الشمال والجنوب: الدواعي والنتائج، فيما يتحدث الفصل الخامس: المجموعات الاقتصادية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي: تشمل مجموعة السبع الصناعية ومجموعة الثمانية ومجموعة العشرين. الفصل السادس: التكتلات الاقتصادية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.

ويتناول الفصل السابع: الأزمة الاقتصادية الدولية لعام 2018 وتداعياتها الحوار بين الشمال والجنوب: يتناول مفهوم الحوار ونشأته ودواعيه، وآخر التطورات في شكل ومضمون الحوار. والفصل الثامن: العولمة وتأثيراتها على النظام السياسي والاقتصادي الدولي، والفصل التاسع: اقتصاديات الحرب: الشرق الأوسط نموذجاً.. والفصل العاشر: اقتصاديات التطرف والإرهاب. الفصل الحادي عشر: اقتصاديات النفط والغاز وتأثيرهما على الاقتصاد العالمي.

أما الفصل الثاني عشر: الحمائية التجارية الأميركية ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي: يتناول الفصل مفهوم الحمائية التجارية ودواعي الدول للجوء إليها، ومفهوم الحمائية التجارية الأميركية وطبيعتها، وأهداف الولايات المتحدة الأميركية من اللجوء إليها، ثم الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين ومراحل الحرب، ومستقبل السياسة الأميركية تجاه النظام السياسي والاقتصادي الدولي، كما يشمل الفصل الثالث عشر والأخير من الكتاب تأثير فيروس كورونا على النظام السياسي والاقتصدي الدولي. وتتضمن الدراسة ايضاً على ملحق خاص في المفاهيم والمصطلحات في الاقتصاد السياسي الدولي.

ويذكر ان د. رضوان محمود المجالي هو أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة، والرئيس السابق لقسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة (2015-2020)، نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية (2018-2019)، نشر أكثر من(20) بحثا علميا محكما في مجلات عالمية مصنفة ومتخصص في حقول الاقتصاد الدولي والقانون الدولي والنظم السياسية، والسياسة الأردنية، عضو محكم في العديد من المجلات المحلية والعربية والعالمية، عضو هيئة علمية في العديد من المجلات العلمية العالمية.

صدر له مجموعة من المؤلفات منها سبعة مؤلفات علمية منشورة في حقل القانون الدولي والاقتصاد الدولي، والعلاقات الدولية، والتربية الوطنية، كما أشرف على أكثر من (35) رسالة علمية لطلبة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية/ جامعة مؤتة. وشارك في مناقشة أكثر من(90) رسالة علمية لطلبة الماجستير والدكتوراه.