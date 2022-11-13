الوحدات بطلا لكأس الأردن للمرة 11 في تاريخه

أحرز فريق الوحدات لقب بطولة كأس الأردن لكرة القدم بنسخته الـ 41، اليوم الأحد، بعد فوزه على شباب العقبة في المباراة النهائية، بنتيجة 1 -0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات الموسم 2022 لكرة القدم.
وأحرز هدف الوحدات المهاجم شهاب القنبر عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.
أحرز فريق الوحدات لقب بطولة كأس الأردن لكرة القدم بنسخته الـ 41، اليوم الأحد، بعد فوزه على شباب العقبة في المباراة النهائية، بنتيجة 1 -0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات الموسم 2022 لكرة القدم.