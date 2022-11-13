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الوحدات بطلا لكأس الأردن للمرة 11 في تاريخه

6:53 م2022-11-13
تصوير أمجد الطويل
تصوير أمجد الطويل

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أحرز فريق الوحدات لقب بطولة كأس الأردن لكرة القدم بنسخته الـ 41، اليوم الأحد، بعد فوزه على شباب العقبة في المباراة النهائية، بنتيجة 1 -0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، ضمن منافسات الموسم 2022 لكرة القدم.
وأحرز هدف الوحدات المهاجم شهاب القنبر عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.

6:53 م2022-11-13
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