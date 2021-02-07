الوحدات خامس الأندية العربية تتويجا بلقب الدوري “العقد الماضي”

خالد العميري

عمان – حل نادي الوحدات في المركز الخامس عربيا، من حيث أكثر الأندية تتويجا بألقاب دوري المحترفين لكرة القدم خلال العقد الماضي “من العام 2011 إلى 2020″، حيث توج باللقب 5 مرات في المواسم “2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2017-2018، 2020″، طبقا لاحصائيات الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم.

وتساوى مع الوحدات برصيد 5 ألقاب كلا من العهد اللبناني ولخويا القطري والمريخ السوداني والهلال السوداني.

وتصدر الترتيب العربي الأهلي المصري والترجي التونسي “7 مرات”، تلاهما الكويت الكويتي والجيش السوري “6 مرات”.

يذكر أن نادي ريال إستيلي من نيكاراغوا تصدر القائمة عندما إستحوذ على كامل القاب بلاده في العقد الماضي “10 مرات”، فيما نال اللقب 9 مرات كلا من يوفنتوس الايطالي ودينامو زغرب الكرواتي ولودوغوريتس البلغاري وسلتيك الاسكتلندي وبانديتيس من بيليس.