الوحدات على بعد خطوة من لقب سلة بنك الإسكان الممتاز (صور)

أيمن أبو حجلة

عمان- بات الوحدات على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بتغلبه على الأرثوذكسي بنتيجة 93-91 (النصف الأول 49-36)، مساء اليوم في صلة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن سلسلة الدور النهائي للمسابقة.

وبهذا الفوز، يتقدم الوحدات على الأرثوذكسي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد، والفوز في المباراة المقبلة بعد غد الأحد، سيمنحه أول لقب دوري في تاريخه.

وقدم الوحدات بقيادة نجمه اللبناني علي حيدر أداء سريعا من الناحية الهجومية، لم يستطع الأرثوذكسي مجاراته، خصوصا في ظل حصول لاعبيه على أخطاء شخصية مبكرة.

وخاض الفريقان المباراة بأفضل تشكيلة أساسية ممكنة لديهما، فمن جانب الوحدات، توى محمود عابدين صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع، وتواجد أحمد حمارشة حول القوس وقدم المساعدة اللازمة لحيدر وخالد أبو عبود تحت السلتين، وفي الأرثوذكسي، قاد فريدي إبراهيم ألعاب الفريق مع حصوله على دعم قائد الفريق علي الزعبي، بينما تمركز الطويل حول القوس

تقدم الوحدات سريعا مع ثلاثية حيدر وسلة أبو عبود، فيما وجد الأرثوذكسي صعوبة في الوصول إلى سلة منافسه، وسجل حيدر لوحده 10 نقاط في 5 دقائق، قبل أن يتحسن أداء الأرثوذكسي من خلال أبو وزنة الذي سجل في مناسبتين (15-10)، فطلب مدرب الوحدات ماز تراخ وقتا مستقطعا، وعاد فريقه للأجواء مع اعتماد مكثف على حيدر الذي أحرز في الربع الأول لوحده 20 نقطة، كانت كفيلة بمنح الوحدات تقدما مريحا في نهاية الربع الأول بفارق 13 نقطة (27-14).

واصل حيدر تألقه في الربع الثاني ولم يجد الأرثوذكسي له حلا، لا سيما مع إراحة أبو وزنة، بيد أن البديل محمد حسونة استطلع التسجيل في مناسبتين من المسافة المتوسطة، وقدم الوحدات بفارق 15 نقطة مع ثلاثية من بزيع (39-24)، وحصل كل من أبو وزنة وستوفر على الخطأ الشخصي الثالث، بيد أن فريقهما قاتل بشراسة في الدقائق الثلاث الأخيرة، ليمنع منافسه من توسيع الفرق وينهي الوحدات النصف الأول في صالحه بفارق (49-36).

سار الوحدات على النهج ذاته في الربع الثالث، فأوصل الفارق إلى 16 نقطة بعد ثلاثية ورميتين حرتين لعابدين، بعدها أظهر الأرثوذكسي رباطة جأشه ليسجل فريدي ثلاثية (59-45)، ثم واصل الفريق تحسنه ليسجل حسونة مجددا ووصل الفارق إلى 6 نقاط بعد فاست بريك ناجح من ستوفر الذي حصل على خطئه الرابع ليخرج من الملعب مجددا، بيد أن فريقه لم يتوقف وأنهى الربع متخلفا بفارق 7 نقاط (64-57).

قاد فريدي الأرثوذكسي لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة (64-63)، بيد أن الوحدات استعاد زمام المبادرة بفضل سلة ورمية حرة من بزيع، وتقدم الفريق الأخضر 73-64 بعد سلة جديدة من حيدر، ورد الزعبي سلة أأنيقة على اختراق قائد الوحدات خلدون أبو رقية (77-71)، وسجل فريدي 6 نقاط متتالية للأرثوذكسي (81-78)، وعاد فارق النقطة ليفرض نفسه بعد متابعة هجومية من أبو وزنة (81-80)، ليرد بزيع بثلاثية، وشهدت الدقيقتين الأخيرتين إثارة لا متناهية، وحصل الأرثوذكسي على فرصة معادلة النتيجة بيد أنه أهدرها، ليسجل أبو رقية من الفاست بريك، واحتفظ الأرثوذكسي بالأمل رغم صعوبة المهمة، لكن الوقت لم يسعفه، فانتهى اللقاء بفوز الوحدات بفارق نقطتين (93-91).

وبلغت نسبة التسجيل العامة للوحدات 50% مقابل 42.1% للأرثوذكسي الذي حقق نسبة نجاح متدنية من خارج القوس (25% مقابل 42.3% للوحدات)، وجمع الفريق الفائز 31 متابعة فقط مقابل 46 للخاسر، وفقد الكرة 16 مرة مقابل 17 مرة للأرثوذكسي.

وسجل الوحدات 10 نقاط من التيرن أوفر على المنافس مقابل 19 للأرثوذكسي الذي أحرز 16 نقطة من الفرصة الثانية (second chance) مقابل نقطتين فقط للوحدات، وتفوق الأرثوذكسي أيضا في التسجيل من الفاست بريك بـ23 نقطة مقابل 12، وسجل بدلاء الأرثوذكسي 11 نقطة مقابل 6 للوحدات جميعه من نصيب أبو رقية.

أفضل لاعبي المباراة كان حيدر الذي سجل 38 نقطة (30 منها في الربعين الأول والثاني) مع 8 متابعات و2 بلوك، وحقق بزيع الدبل دبل مع 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة، واقترب عابدين من الدبل دبل مع 15 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

في الناحية المقابلة، اقترب فريدي من التريبل دبل مع 29 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، وأضاف ستوفر 27 نقطة مع 11 متابعة.

-(تصوير: أمجد الطويل)

-(تصوير: أمجد الطويل)