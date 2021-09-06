الوحدات في صدارة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية المحترفين

عمان – الغد – اختتمت الأحد ، منافسات الأسبوع الثامن من دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية المحترفين 2021.

وانفرد الوحدات بصدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على مطارده المباشر الفيصلي بهدف نظيف.

وفاز الرمثا على السلط 2-0، وسحاب على معان 5-0، وشباب الأردن على شباب العقبة بذات النتيجة، فيما تعادل الحسين والجزيرة 2-2.

ومع نهاية الجولة الثامنة، تصدر الوحدات تريب الفرق برصيد 22 نقطة، وحل الفيصلي ثانياً بـ 18 نقطة، الرمثا 16، الجزيرة والحسين 13، الجليل 10، سحاب 7، شباب الأردن وشباب العقبة والسلط 6، ومعان أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة، ويتأهل لدوري النخبة الفرق الحاصلة على الترتيب من (1 – 6) والذي ستقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ما بين هذه الفرق.

تقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة أصحاب المراكز من (7 – 11) إضافة للفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من بطولة تحت سن 15 لأندية الأولى والثانية والثالثة، والذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1 – 6) في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في الدوري الممتاز بموسم 2022، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7- 9) تشارك في دوري الدرجات عام 2022.

يذكر أن بطولات الفئات العمرية في نسختها الجديدة 2021، شهدت إعادة إطلاق هوية المسابقات عبر شعارات جديدة وعصرية بمزيج من الألوان التي تعبر عن أهداف وتطلعات اللاعبين مع تدرجهم بفرق الفئات العمرية.

ويجسد شعار دوري (ت15) مجسم كرة قدم بمزيج من اللون الأصفر والبرتقالي، ليعبر عن مفاهيم واسعة في مقدمتها الأمل والسعادة والعفوية، ولتنير مستقبل الفئات العمرية في الأردن.