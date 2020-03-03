الوحدات في صدارة دوري تحت 20 عاما لاندية المحترفين

عمان – الغد – تصدر فريق الوحدات، ترتيب دوري تحت 20 عاما ، لاندية المحترفين لموسم 2020، مع ختام مباريات الجولة الرابعة التي اقيمت أمس الاثنين .

واسفرت المباريات عن فوز الوحدات على السلط 5-0، الرمثا على الحسين 5-1، الفيصلي على معان 1-0، الجزيرة على سحاب 2-1، شباب الاردن على الاهلي 2-0، فيما تعادل شباب العقبة مع الصريح 0-0.

ومع نهاية الجولة، جاءت الصدارة للوحدات بـ10 نقاط، ثم الرمثا وشباب الاردن 9 وبفارق الاهداف عن الاهلي، الفيصلي 7، الجزيرة 6، شباب العقبة 5، الحسين4، سحاب 3 وبفارق الاهداف عن السلط، ثم الصريح 2، ومعان بالمركز الاخير دون نقاط.

يذكر ان مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية، تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي، الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.