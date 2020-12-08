الوحدات مستاء من الأداء ويتوعد المقصّرين

عمان – الغد – عبر رئيس نشاط كرة السلة بنادي الوحدات، المهندس حاتم أبومعيلش، عن استيائه الشديد من الشكل الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الأخيرة التي خسرها أمام الجبيهة (65-96) ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة.

وقال أبو معيلش، في تصريحات خاصة لـ”الغد”: “لاحظنا هناك عدم التزام من اللاعبين في تعليمات المدرب وظهرت (حلقة مفقودة)، لذلك سنعمل على معالجة الخلل”.

وتابع: “الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات غير راضية على شكل وأداء الفريق، وستطبق مبدأ الثواب والعقاب مع اللاعبين”.

إلى ذلك، أوضح أبومعيلش عن ثبوت إصابة اللاعبين أحمد الحمارشة ونادر أحمد إلى جانب مدرب الفريق يوسف أبوبكر بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت بقية النتائج سلبية. (فاست بريك)