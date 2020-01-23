الوحدات والأرثوذكسي.. تعزيز الأفضلية أم معادلة السلسلة؟

أيمن أبو حجلة

عمان– يأمل الوحدات بالاقتراب خطوة إضافية من تحقيق حلم جماهيره العريضة، والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي، عندما يلتقي الأرثوذكسي مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي لدوري “بنك الإسكان” الممتاز لكرة السلة.

ويتقدم الوحدات بانتصارين مقابل انتصار واحد للأرثوذكسي، والفوز اليوم سيضعه على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب، فيما يتطلع الأرثوذكسي لإعادة المواجهة إلى نقطة الصفر من خلال تحقيق الانتصار الثاني وفرض التعادل، علما بأن سلسلة الدور النهائي تتكون من سبع مباريات يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق أربعة انتصارات.

الوحدات قدم أداء رائعا خلال المباراة الرابعة أول من أمس، والتي اكتسح فيها منافسه بفارق 27 نقطة (85-58)، مع توزيع أكبر للأدوار بين نجوم الفريق الذين برز منهم على وجه الخصوص سامي بزيع وخالد أبو عبود.

ويسعى مدرب الوحدات ماز تراخ، للبناء على الأداء المتطور للفريق، والذي “مسح” من خلاله آثار الأداء الرتيب الذي قدمه اللاعبون في النصف الثاني من المباراة الثالثة، والتي خسرها الفريق الأخضر بفارق 15 نقطة.

وفي مباراة أول من أمس، بلغت نسبة التسجيل العامة للوحدات 44.9 % مقابل 32.2 % للأرثوذكسي، فيما كانت نسبة نجاح التصويب من خارج القوس متدنية للفريقين (29.4 % للوحدات و16 % للأرثوذكسي)، وجمع الوحدات 37 متابعة مقابل 45 للأرثوذكسي، وفقد لاعبوه الكرة 8 مرات فقط مقابل 18 تيرن أوفر على لاعبي الأرثوذكسي.

ونجح الوحدات في استثمار حالات “التيرن أوفر” على المنافس، فسجل 23 نقطة في هذا السياق مقابل 3 فقط للأرثوذكسي الذي أحرز 12 نقطة من الفرصة الثانية (second chance)، مقابل 10 نقاط للوحدات، وسجل الفريق الفائز 16 نقطة من الفاست بريك مقابل 10 للخاسر، فيما تفوق بدلاء الأرثوذكسي على بدلاء الوحدات بـ12 نقطة مقابل 5.

أبرز لاعبي اللقاء كان سامي بزيع الذي أحرز 25 نقطة مع 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف أبو عبود 16 نقطة وحمارشة 14 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، وحيدر 14 نقطة و7 متابعات، فيما كان عابدين الوحيد الذي حقق “الدبل دبل” في اللقاء برصيد 11 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

أما من صفوف الأرثوذكسي، فكان ستوفر الأبرز تسجيلا برصيد 17 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف أبو وزنة 9 نقاط مع 15 متابعة.

عمل تراخ على حل بعض المشاكل المتعلقة بالقالب الجماعي للفريق، عن طريق توزيع الأدوار الدفاعية والهجومية على مفاتيح اللعب، إضافة إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولي اللبناني علي حيدر، فكانت النتيجة مرضية وخرج اللاعبون بنصر كبير وحصل اللاعبون الاحتياطيون على دقائق معقولة للمشاركة، لا سيما إبراهيم حماتي وخلدون أبو رقية.

ويعتمد الوحدات على قدرة “محبوب الجماهير” محمود عابدين كصانع للألعاب، يتلقى مساعدة ضرورية لا غنى عنها من بزيع المميز في التصويب من خارج القوس.

ويقوم النجم أحمد حمارشة بدور مهم، لا سيما من الناحية الدفاعية من خلال مراقبة “أجنبي” الأرثوذكسي نيك ستوفر، بدون إغفال مساندته المهمة في عمليات اللم الدفاعي والهجومي، وكذلك التصويبات الثلاثية.

ويأمل الوحدات أن يظهر لاعب ارتكازه أبو عبود بالمستوى ذاته الذي ظهر عليه أول من أمس، كي يحظى حيدر بالهدوء والتركيز تحت السلتين.

وفي الناحية المقابلة، لن يرضى مدرب الأرثوذكسي معتصم سلامة بغير الفوز من أجل إنعاش فرص فريقه في المنافسة على اللقب، لكن عليه أولا دراسة الأداء المتواضع الذي ظهر عليه اللاعبون في النصف الثاني من مباراة أول من أمس.

الأرثوذكسي لم يكن في وضعه الطبيعي أول من أمس، وغاب الانسجام الذي تغنى به المراقبون في الفترة الماضية فلم يقدم نجوم الفريق، وعلى رأسهم الثلاثي ستوفر ويوسف أبو وزنة وفريدي إبراهيم بالصورة المطلوبة.

وفي مباراة اليوم، متوقع أن يستعيد فريدي حسه القيادي في بناء الهجمات وتموين زملائه بالتمريرات الحاسمة خصوصا لاعب الارتكاز أبو وزنة.

وسيحظى فريدي بمساندة لا غنى عنها من قائد الفريق علي الزعبي، مقابل تحركات نشطة للاعب الـ”سمول فوروورد” يزن الطويل، المميز في التصويب من خارج القوس.

وفي حال مشاركة ستوفر في المركز رقم 4 إلى جانب أبو وزنة تحت السلة، فإن الفرصة ستكون مواتية لإشراك الثنائي محمد حسونة وموسى مطلق على فترات، حسب معطيات اللقاء.