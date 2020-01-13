الوحدات والأرثوذكسي يبدآن “سلسلة النهائي” الجمعة – جدول

خالد العميري

عمان – أصدر الإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الإثنين، جدول مباريات الدور النهائي لدوري بنك الإسكان الممتاز، حيث تلعب مباراة الدور النهائي بين فريقي الوحدات والأرثوذكسي في سلسلة من 7 مباريات مفترضة يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بـ 4 مباريات.

فيما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجبيهة والأهلي في سلسلة من 3 مباريات، يفوز بها الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بمباراتين.

وتاليا جدول مباريات الأدوار النهائية:

الأربعاء 15-1-2020

الأهلي × الجبيهة / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الجمعة 17-1-2020

الوحدات × الأرثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

السبت 18-1-2020

الجبيهة × الأهلي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الأحد 19-1-2020

الأرثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الثلاثاء 21-1-2020

الأهلي × الجبيهة / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الأربعاء 22-1-2020

الوحدات × الارثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الجمعة 24-1-2020

الارثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الأحد 26-1-2020

الوحدات × الارثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الأربعاء 29-1-2020

الأرثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة

الجمعة 31-1-2020

الوحدات × الأرثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة