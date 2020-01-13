الوحدات والأرثوذكسي يبدآن “سلسلة النهائي” الجمعة – جدول

خالد العميري
عمان – أصدر الإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الإثنين، جدول مباريات الدور النهائي لدوري بنك الإسكان الممتاز، حيث تلعب مباراة الدور النهائي بين فريقي الوحدات والأرثوذكسي في سلسلة من 7 مباريات مفترضة يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بـ 4 مباريات.
فيما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجبيهة والأهلي في سلسلة من 3 مباريات، يفوز بها الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بمباراتين.
وتاليا جدول مباريات الأدوار النهائية:
الأربعاء 15-1-2020
الأهلي × الجبيهة / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الجمعة 17-1-2020
الوحدات × الأرثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
السبت 18-1-2020
الجبيهة × الأهلي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الأحد 19-1-2020
الأرثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الثلاثاء 21-1-2020
الأهلي × الجبيهة / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الأربعاء 22-1-2020
الوحدات × الارثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الجمعة 24-1-2020
الارثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الأحد 26-1-2020
الوحدات × الارثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الأربعاء 29-1-2020
الأرثوذكسي × الوحدات / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة
الجمعة 31-1-2020
الوحدات × الأرثوذكسي / الساعة 7:30 مساء على صالة الأمير حمزة