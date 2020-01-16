“الوحدات” و”الأرثوذكسي” يستهلان مشوار النهائي الليلة

أيمن أبو حجلة

عمان– يقص الوحدات والأرثوذكسي شريط سلسلة الدور النهائي من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، عندما يلتقيان اليوم عند الساعة السابعة والنصف مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتأهل الوحدات إلى الدور النهائي بعد تخطي الجبيهة بثلاثة انتصارات نظيفة في دور الأربعة، أما الأرثوذكسي فبلغ النهائي، بعد تجاوزه الأهلي حامل اللقب بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين.

وتتكون سلسلة الدور النهائي من 7 مباريات، يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 4 انتصارات.

وخضع الوحدات لراحة إجبارية طويلة، بعدما حسم سلسلته مع الجبيهة سريعا، وخاض لاعبوه أمس تدريبا مفتوحا في صالة الأمير فيصل في القويسمة، حضرته مجموعة غفيرة من جماهير النادي، من أجد شحذ همم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

ولن تخرج تشكيلة الوحدات الأساسية على المألوف؛ حيث يأمل مدرب الفريق ماز تراخ، بأن يكون الثنائي محمود عادبين وسامي بزيع، في أوج تألقهما، من خلال قيادة ناجعة للألعاب وتصويب دقيق من خارج القوس، في ظل التبادل السلس بين اللاعبين الإثنين في المركزين 1 و2.

الأنظار ستكون شاخصة كذلك نحو النجم أحمد حمارشة التي يتنقل بين المركزين 3 و4، وهو لاعب يتميز بقدرات متنوعة، لا سيما من ناحية تطبيق خطط المدرب الدفاعية، إضافة إلى قدرته الفائقة على اللم الدفاعي والهجومي، ومساهمته المميزة في الدور الهجومي بأداء قتالي. لكن مركز الثقل تحت السلة سيمثله لاعب المنتخب اللبناني علي حيدر الذي يشغل المركز (4) المساند للاعب الارتكاز خالد أبو عبود.

وربما لا تتمتع دكة بدلاء الوحدات بالعمق المطلوب، لكن باستطاعة ابراهيم حماتي ترك بصمته على أداء الفريق بأداء ديناميكي حيوية يريح من خلال أحد اللاعبين حول القوس، بدون إغفال إمكانية إشراك قائد الفريق خلدون أبو رقية لاستغلال ارتقائه العالي لجمع المتابعات. وفي الناحية المقابلة، احتفل الأرثوذكسي بتأهله الشاق والمثير إلى النهائي لفترة قصيرة، قبل أن يبدأ مشوار الاستعداد للنهائي على عجل في الأيام الثلاثة الماضية.

وأثبت الأرثوذكسي بقيادة المدرب المجتهد معتصم سلامة، أنه الفريق الأفضل عندما يتعلق الأمر بالالتزام الخططي الجماعي، كما أن الفريق الأحمر يملك دكة بدلاء غنية باللاعبين القادرين على إحداث الفارق.

ويتمتع الأرثوذكسي بقيادة ألعاب مميزة من النجم فريدي ابراهيم الذي يعتبر العقل المفكر في الفريق، وفي حال غياب يزن الطويل الذي تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي، فإن نادر أحمد سيكون جاهزا للحلول مكانه حول القوس إلى جانب قائد الفريق علي الزعبي، فيما بدأ الأميركي نيك ستوفر يتأقلم أكثر على دوره الجديد كلاعب “باور فوروورد” مساند للاعب الارتكاز صاحب الأداء البدني القوي يوسف أبو وزنة الذي يتوقع أن يخوض مواجهة ثنائية مترقبة مع اللبناني حيدر.

على الدكة، يبرز في الأرثوذكسي كل من موسى مطلق ومحمد حسونة، الأول يتمتع بذكاء في الجانب الهجومي، فيما يتميز الثائي بقدرة على تطبيق الرقابة الدفاعية بإتقان، مستغلا بنيانه الجسدي الصلب.

ويمكن لسلامة الاستعانة بصانع الألعاب متري بوشة، خصوصا عند تطبيق الضغط العالي، وماتزال ورقة أحمد حسونة صاحب الثلاثيات الدقيقة، مطروحة رغم أن المدرب لم يستعن فيها كثيرا في المباريات القليلة الأخيرة.