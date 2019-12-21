الوحدات والأهلي يلتقيان مجددا خلف أبواب موصدة بهدف الزعامة

أيمن أبو حجلة

عمان – تتجدد المواجهة بين الوحدات والأهلي مساء اليوم عند الساعة السابعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب ضمن الجولة الختامية من المرحلة الثانية لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وسيقام اللقاء بدون جمهور، امتثالا لقرار لجنة السلوك والعقوبات المستقلة عن اتحاد اللعبة، على خلفية تشاجر لاعبي الأهلي محمد شاهر ومالك كنعان، مع عدد محدود من جمهور الوحدات على المدرجات، قبل مباراة الفريق الأبيض أمام الجبيهة ضمن الجولة الثانية.

ويتصدر الوحدات جدول ترتيب المرحلة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق نتائج المواجهات مع الأهلي والأرثوذكسي اللذين يملكان الرصيد النقطي ذاته، فيما ضمن الجبيهة الحلول في المركز الرابع والأخير بعدما استقر رصيده عند 6 نقاط من فوز وحيد و4 هزائم، علما بأنه يلتقي الأرثوذكسي مساء غد عند السابعة، في ختام المرحلة.

وكان الوحدات قد تبوّأ صدارة المرحلة أول من أمس، إثر فوزه الصريح على الأرثوذكسي بنتيجة 96-78 (النصف الأول 53-33 لصالح الأرثوذكسي) ضمن الجولة الخامسة، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للاعب الوحدات الجديد ونجم المنتخب اللبناني علي حيدر.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار من خلالها إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، في سلسلة مباريات يتأهل من خلالها الفريقان اللذان يسبقان منافسيهما في تحقيق 3 انتصارات.

الوحدات – الأهلي

الفوز بات مطلبا ملحا للفريقين، من أجل ضمان الصدارة وتجنب ملاقاة صاحب المركز الثالث في الـ”بلاي أوفس”، لذلك فإنه من المستبعد أن يعمد الطرفان إلى إراحة أوراقهما الأساسية، وإقامة اللقاء خلف أبواب موصدة، سيخفف من التوتر بين اللاعبين، وسيمنح الحكام فرصة إدارة المواجهة بطريقة مثالية، كما حدث في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

صفوف الأهلي ستشهد عودة كنعان وشاهر بعد انتهاء فترة إيقافهما، في وقت تكتمل فيه صفوف الوحدات بعد ضم حيدر كلاعب أجنبي بدلا من السنغالي المصاب ابراهيما توماس، الأمر الذي سيساهم في خروج الفريقين بفوائد عديدة من اللقاء، بغض النظر عن النتيجة.

الوحدات سيعتمد على محمود عابدين في صناعة الألعاب، بمساندة من صاحب الثلاثيات القاتلة سامي بزيع، فيما تبرز أهمية أحمد حمارشة حول القوس من خلال اختراقاته الواثقة وتصويباته الدقيقة، إضافة إلى إمكانياته الدفاعية اللافتة.

وستعد المباراة اختبارا حقيقيا لقدرات الوحدات الدفاعية تحت السلة، حيث سيتولى خالد أبو عبود مركز لاعب الارتكاز، مع إمكانية انتقال علي حيدر لهذا الموقع، مقابل إشراك قائد الفريق خلدون أبو رقية كلاعب مساند في المركز (4).

أوراق الوحدات البديلة حاضرة، وإن قّل الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة، لكن يبقى ابراهيم حماتي ورقة رابحة في صفوف الفريق الأخضر، دون إغفال باقي لاعبي الدكة وأبرزهم هاشم الزيتاوي وأحمد الخطيب.

في الناحية المقابلة، سيعود كنعان لصناعة ألعاب الأهلي، في وقت يتواجد فيه الثنائي المتفاهم هاني الفرج وموسى العوضي حول القوس، حيث يبرز الأول بأدواره الدفاعية والرقابية، فيما يتألق الثاني على صعيد التسجيل.

الحمل سيكون ثقيلا على الكندي غراندي غلايز الذي من المتوقع أن يعهد المدرب هيثم طليب إليه مهمة مراقبة تحركات حيدر، في وقت يحظى فيه الأهلي بأفضلية الطول تحت السلة بوجود شاهر الذي قدم مستويات مميزة قبل إيقافه.

دكة بدلاء الأهلي تبدو أكثر من قوة، خصوصا بوجود “الجوكر” محمود ماف، ومصوّب الثلاثيات الدقيقة مجدي الغزاوي، وخبير التصويبات المتوسطة ابراهيم بسام، مع عدم استبعاد إشراك الشاب محمد البدور، بعدما تألق أمام الجبيهة بإحراز 13 نقطة مع نسبة تصويب من خارج القوس بلغت 80% (4 من 5).

الوحدات 96 الأرثوذكسي 78

في مباراة أول من أمس، قدم الوحدات أفضل أداء له في المرحلة الثانية، ليحقق فوزا مستحقا، في وقت غاب فيه الأداء الجماعي المعتاد من الأرثوذكسي بقيادة المدرب معتصم سلامة.

وغامر مدرب الوحدات ماز تراخ في إشراك حيدر بالتشكيلة الأساسية رغم مرور أقل 48 ساعة على انضمامه للفريق، فقدم اللاعب اللبناني المساندة اللازمة للاعب الارتكاز أبو عبود، فيما أكمل عابدين وبزيع وحمارشة الخماسي الأساسي.

وتقدم الوحدات 11-2، ليطلب الأرثوذكسي وقتا مستقطعا، وهو الذي بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من فريدي ابراهيم في صناعة الألعاب، ويزن الطويل والأميركي نيك ستوفر حول القوس، وموسى مطلق ويوسف أبو وزنة تحت السلتين.

وسرعان ما قلص الفريق الأحمر الفارق بعد سلة ورمية إضافية من فريدي وثلاثية من الطويل، قلب أن يمنح ستوفر الأرثوذكسي التقدم (14-13)، وتفوق ستوفر وأبو وزنة في التسجيل، قبل أن يحرز أبو رقية ثلاثية للوحدات، لينتهي الربع الأول بتقدم الأرثوذكسي (19-18).

توقف الوحدات عن التسجيل قرابة 5 دقائق، بعدما نجح دفاع الأرثوذكسي في الحد من تحركات حيدر ومنع عابدين وبزيع من التصويب، ودخل علي الزعبي إلى تشكيلة الأرثوذكسي ليساهم في تقدمه (31-22)، وسجل أبو وزنة من “دنك” مثير، قبل أن ينجح عابدين وحيدر وبزيع في تقليص الفارق إلى نقطتين بنهاية النصف الأول (35-33).

استعاد الوحدات زمام المبادرة في الربع الثالث، فسجل حيدر من خارج القوس، ووصل بزيع وعابدين إلى السلة، قبل أن يترك حمارشة بصمته بثلاثية منحت الوحدات تفوقا مريحا (47-41)، ثم ألهب حيدر حماس الجمهور بـ”دنك” عنيف مع رمية إضافية، وكاد الفارق يتسع أكثر لولا دخول “صائد الثلاثيات” أحمد حسونة الذي سجل من خارج القوس مرتين، فانتهى الربع بتقدم الوحدات بفارق 6 نقاط (63-57).

وقدم بزيع عزفا منفردا في الربع الأخير الذي أحرز خلاله 5 ثلاثيات، في وقت تاهت فيه محاولات الأرثوذكسي خصوص من ستوفر وفريدي، ووضع عابدين وحمارشة خاتمة مميزة للوحدات في اللقاء بثلاثية وسلة ورمية إضافية، فانتهى اللقاء لمصلحة الفريق الأخضر بفارق 18 نقطة.

من الناحية الرقمية، تفوق الوحدات في نسبة التسجيل العامة (47.2 % مقابل 36.1 %)، ونسبة التصويب الناجح من خارج القوس (42.3 % مقابل 12.5 %)، وجمع لاعبو الوحدات 47 متابعة مقابل 45 للاعبي الأرثوذكسي، بيد أنهم فقدوا الكرة 15 مرة مقابل 11 تيرن أوفر للأرثوذكسي.

سجل الوحدات 16 نقطة من التيرن أوفر على المنافس، مقابل 17 للأرثوذكسي، و22 نقطة من الفرصة الثانية (Second chance) مقابل 24 للأرثوذكسي، وتعادل الفريقان في عدد النقاط من الفاست بريك (15 نقطة لكل منهما)، وأحرز بدلاء الأرثوذكسي 12 نقطة مقابل 9 نقاط لدكة الوحدات الممثلة بأبو رقية فقط.

تقاسم حيدر النجومية في مباراته الأولى بالدوري، مع زميله عابدين، فسجل اللاعب اللبناني 27 نقطة مع 11 متابعة و3 تمريرات حاسمة و2 “بلوك”، فيما أحرز عابدين 20 نقطة مع 4 متابعات و8 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، وأضاف بزيع 24 نقطة و5 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وحقق حمارشة الـ”دبل دبل”، مع 12 نقطة و13 متابعة.

في الناحية المقابلة، تصدر ستوفر لائحة مسجلي الأرثوذكسي مع 24 نقطة و8 متابعات، وحقق فريدي الـ”دبل دبل” مع 13 نقطة و12 تمريرة حاسمة وأضاف 8 متابعات، لكنه حقق نسبة تصويب متدنية للغاية من خارج القوس (0 من 6)، واقترب أبو وزنة من الـ”دبل دبل” مع 10 نقاط و8 متابعات.