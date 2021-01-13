الوحدات والأهلي يهزمان الجبيهة وكفريوبا ويبلغان نهائي دوري السلة

عمان – الغد – بلغ فريقا الوحدات والأهلي، المرحلة النهائية من دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، بعد تمكنهما من حسم السلسلة (3-1) أمام فريقي الجبيهة وكفريوبا، حيث تغلب الوحدات على فريق الجبيهة بنتيجة 102-83، فيما حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على كفريوبا بنتيجة 79-61، في لقاءين أقيما اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتبدأ مباريات “سلسلة النهائي” يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع “حامل اللقب” الوحدات في 5 مباريات مفترضة، ويفوز باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يلتقي الجبيهة مع كفريوبا بسلسلة قصيرة من 3 مباريات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الوحدات قد خسر اللقاء الأول في سلسلة “المربع الذهبي” أمام الجبيهة (94-90)، قبل أن يحقق الفوز في اللقاءين الثاني والثالث تواليا (80-66) و (78-75)، فيما تغلب الأهلي على كفريوبا في اللقاء الأول (82-74)، وخسر اللقاء الثاني (73-72) وفاز باللقاء الثالث (92-57).